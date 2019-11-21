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      Пропавшего 5 лет назад кота нашли в двух тысячах километров от дома – видео

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      Кота, пропавшего 5 лет назад, нашли в 2 тысячах километров от дома / cnn.com

      Благодаря чипу под кожей кота из Портленда в Орегоне удалось найти в совсем другом штате Америки. 19 ноября хозяин и его любимец наконец встретились.

      Как сообщает CNN, черный длинношерсный кот Саша исчез пять лет назад в Портленде. За год до того его забрал из приюта местный житель.

      Смотрите видео дня: как коты реагируют на животные фильтры в Instagram

      Кот часто гулял на улице, но однажды не вернулся. Хозяина четвероногого уже оставили надежды, что его любимца найдут через столько лет. Когда ему позвонили из приюта совсем другого штата, он был уверен, что это ошибка системы. Ведь между городами более 1200 миль (это почти 2 тысячи километров). Каким образом кот преодолел такое расстояние – остается загадкой.


      Кот преодолел 1 200 миль / скриншот из google.maps

      Его обнаружили в Нью-Мексико и доставили в приют. Он без ошейника бродил по улицам и был ласковым к прохожим. На подкожном чипе был указан номер владельца. 

      Кота самолетом доставил к владельцу работник приюта для животных из Санта-Фе.

      Смотрите видео, как пропавший пять лет назад кот снова встретился со своим хозяином

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Мир животных
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