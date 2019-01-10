Пропавшего в Карпатах туриста ищут на вертолете: фото поисковой операции в горах

Для поиска лыжника, который потерялся в Межгорском районе Закарпатской области вблизи горы Гимба еще 6 января, спасатели привлекли вертолет МИ-8.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

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Для поиска туриста киевлянина привлечено вертолет МИ-8. Сейчас спасатели осуществляют облет территории для обследования и установления места его нахождения,

– говорится в сообщении.

Спасателям удалось поднять вертолет в небо только благодаря тому, что улучшилась погода и прекратился обильный снег.

На поиски пропавшего в горах туриста подняли вертолет

Работники ГСЧС возлагают большие надежды на воздушную разведку и ни на минуту не прекращают спасательную операцию. Сейчас в поисках задействованы все резервные силы, тяжелая техника, а также полсотни человек, среди которых закарпатские спасатели, львовские горные спасатели, лесники, а также волонтеры, которые имеют соответствующий опыт.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что заблудившимся туристом является 34-летний Игорь Грищенко. Он подготовлен и опытен спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве он тренировал других спортсменов. Вероятно, именно благодаря профессиональной подготовке ему удается так долго держаться в заснеженных горах.

Что произошло в Карпатах 6 января и сколько туристов потерялось?На Сочельник местным спасателям поступило 2 сообщения о потерянных туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.



Аж в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания. Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.



В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. В 15:40 спасатели нашли одного из туристов со второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное.



Сейчас продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться. 8 января спасатели безрезультатно пытались найти мужчину из второй группы. 9 января лыжник дал о себе знать, однако его продолжают искать.