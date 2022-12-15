У повідомленнях цинічно посилаються на біди війни. Мовляв, українці залишилися без роботи, тому ось вам "чудова пропозиція". Більше про шахрайську схему повідомляє 24 канал.

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