Пропонують "роботу" в Amazon, Facebook, Google: в Україні шириться нова шахрайська схема
15 декабря 2022, 12:06
Останніми тижнями українцям активно надсилають sms-повідомлення з пропозицією роботи у топових міжнародних та українських компаніях. Насправді це ще одна шахрайська схема.
У повідомленнях цинічно посилаються на біди війни. Мовляв, українці залишилися без роботи, тому ось вам "чудова пропозиція". Більше про шахрайську схему повідомляє 24 канал.
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