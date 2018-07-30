Проректора одесского вуза уличили в крупной взятке

В Одессе правоохранители разоблачили на взятке проректора государственного университета, он требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в области и следователями ГУНП в области разоблачили на взятке чиновника одесского государственного университета.

Один из проректоров вуза требовал взятку в сумме 310 тысяч гривен от представителя предприятия "за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих".

Изьятые средства

Во время передачи первого транша в сумме 62 500 гривен, 30 июля, правоохранители разоблачили работника университета в его рабочем кабинете. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.