Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей

Ученые нашли принципиально новый подход к терапии рака, отличный от радиотерапии и химиотерапии! Он позволяет лечить определенные типы рака даже на поздних стадиях.

Нобелевскую премию 2018 года в области медицины получили за прорыв в иммунотерапии рака ученые американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе. Они годами разрабатывали революционную методику преодоления рака. И доказали, что преодолеть болезнь возможно с помощью активации собственного иммунитета пациента!

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В чем основа методики и какие перспективы она открывает, рассказала экслюзивно для 24 канала врач-онколог высшей категории медицинской сети ДОБРОБУТ, кандидат медицинских наук Ольга Пономарева.

Суть изобретения

Дело в том, что опухоли развиваются в организме человека благодаря способности раковых клеток вводить в заблуждение клетки иммунной системы с помощью протеина. Новообразования становятся "невидимыми" и не воспринимаются организмом как нечто угрожающее.

Предложенная нобелевскими лауреатами методика наделяет клетки иммунитета своеобразными "очками" – чтобы разглядеть "врага" и начать его ликвидацию. Подобные лекарства, впервые появились еще в 2012-м году. Но именно в 2018-м лауреаты Нобелевской премии исследовали и окончательно объяснили механизм активации иммунитета для борьбы с раковыми опухолями.



Новая методика наделяет клетки иммунитета своеобразными "очками"

Это открыло перспективы для инноваций в иммуноонкологии, предоставило возможность разрабатывать следующие поколения существующих препаратов, а для многих ученых во всем мире стало толчком для новых исследований в этом направлении,

– комментирует Пономарева.

Внедрение методики в Украине

В нашей стране зарегистрированы два таких препарата. Они доступны в аптечной сети, но их стоимость достаточно заоблачная. Во многих зарубежных странах цена лекарств покрывается страховкой, у нас же пока такая возможность отсутствует, поэтому позволить себе подобное лечение может далеко не каждый украинец.

Что касается применения данных препаратов, то в Киеве, Днепре и других городах Украины медики проводят много клинических исследований с использованием этих средств, сообщает врач. По ее словам, результат – оптимистичный.



Результаты клинических исследований в Украине – оптимистичны

Эффективность иммунотерапии рака

К сожалению, лекарство нового поколения – не панацея. Да, это новое мощное оружие против злокачественных опухолей, но оно еще не может претендовать на звание универсального, потому что далеко не всегда ему под силу преодолеть проблему,

– объясняет Пономарева.

Опыт использования иммунотерапевтичних препаратов украинскими специалистами свидетельствует, что лекарства работают только в определенных случаях онкологических заболеваний. Есть группы больных в каждой форме опухоли, которые чувствительны к этому типу лечения. Процент таких пациентов колеблется от 70% до 1%. Такая иммунотерапия эффективна при лечении меланомы и в некоторых случаях рака легких. Иногда новое лекарство помогает при опухолях молочной железы. Благодаря последним исследованиям, ученые медики с оптимизмом смотрят на лечение рака лимфатической системы и поджелудочной железы.

Для повышения эффективности лечения ученые изучают варианты сочетания двух или трех иммунотерапевтических препаратов, а также одновременного применения иммуно- и химиотерапии.



Т-лимфоциты атакуют раковую клетку

Химиотерапия и облучение остаются актуальными в большинстве случаев заболевания рака во всем мире. Безусловно, побочные эффекты от применения химиотерапии есть. Однако все контролируемо. Подобные последствия хорошо известны врачам, потому что метод используется уже много десятилетий.

Постоянно разрабатываются новые лекарства для профилактики, коррекции и лечения негативных последствий химиотерапии. Однако многие больные боятся этой методики, потому что она влечет за собой косметические дефекты, изменение показателей крови, тошноту и рвоту. Хочу отметить, что в последнем случае нередко виноваты сами пациенты. Они забывают принимать препараты, способные это предотвратить и скорректировать. Что же касается показателей крови, то средств для их нормализации сейчас очень много. Адекватно подобранная химиотерапия эффективна и безопасна, при условии соблюдения больным всех требований и указаний врача-онколога.

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Итак, преодолеть рак вполне реально, особенно на ранних стадиях его обнаружения. Для этого существует несколько методик. Как видим, прогресс не стоит на месте и открытия в иммунотерапии дают многим пациентам реальные шансы вернуть здоровье.

Без сомнения, это – препараты будущего! Но для того, чтобы расширить зону их влияния, нужно и в дальнейшем исследовать и тестировать лекарства. И совсем скоро человечество сможет с уверенностью сказать – рак излечим. Главное, не отчаиваться, верить и действовать. Это и есть залог выздоровления,

– отмечает врач.

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