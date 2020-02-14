Пророссийский план в Мюнхене: анализ скандального документа о завершении войны в Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали документ, который касается конфликта на Донбассе. 24 канал проанализировал его 12 пунктов на их соответствие реалиям.

Само заявление разделено на четыре отдельных блока: гуманитарный, политический, экономический и безопасностный. Ниже приводится каждый пункт отдельно с кратким анализом ситуации. Сразу можно сказать, что документ – открыто пророссийский. Учитывая, что Россия участвовала в создании этих "12 шагов", то общее направление не удивительно.

Позже, документ исчез с сайта Мнюхенськои конференции. Впрочем, 24 канал имеет аккредитацию на конференцию и скачал его еще утром, когда он был разослан всем участникам.

Новости: На Мюнхенской конференции предлагают 12 шагов для достижения мира в Украине

Блок первый: безопасность

Шаг один: возобновить деятельность Совместного центра контроля и координации (СЦКК)

Предложение : Восстановление двусторонней работы Центра позволит улучшить выполнение Минских договоренностей, ускорит ответ на их нарушение и восстановление инфраструктуры.

Реальность : создан в сентябре 2014 года, он имел целью достижение перемирия и постоянный контакт между Украиной и Россией. 18 декабря 2017 года все 75 офицеров-россиян оставили СЦКК и вернулись в Россию. Украинская сторона считает, что РФ сделала это для обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. Боевики используют повязки СЦКК и выдают себя за наблюдателей.



Шаг два: создать военный диалог в рамках Нормандского формата / photo: Getty Images

Предложение : создать кризисный диалог между военными в рамках "Нормандской четверки". Это могло бы послужить, в частности, как дальнейшее средство защиты от нарушений "Минска". Кроме того, новый диалог N4 может поддерживать СЦКК и продолжаться, отдельно или параллельно, как двусторонний и многосторонний – в Совете НАТО-Россия или как отдельная рабочая группа.

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Реальность : неизвестно, все ли стороны желают создания такого диалога, учитывая, что контакты между Киевом и Москвой на уровне военных почти отсутствуют. Сейчас сам "Нормандский формат" решает все вопросы: от гуманитарных до военных сразу между лидерами задействованных государств. Дальнейшие переговоры, хотя и могут произойти, но выглядят довольно затруднительно.

Шаг три: обеспечить постоянный доступ и свободу передвижения

Предложение : обеспечить условия для свободного передвижения всех гражданских, включая (но не ограничиваясь) СММ ОБСЕ для полной реализации мандата. Нужно установить более безопасные блокпосты для входа/въезда для построения доверия и эффективного мониторинга. Все стороны должны работать для обеспечения устойчивого прекращения огня. Надо прекратить ограничения во время ночного патрулирования.

Реальность : свобода передвижения – серьезная проблема для Донбасса. Было уже несколько случаев смерти в очередях на подконтрольную Украине териториюю. Конечно, боевики всячески блокируют попытки проникнуть на их территорию, особенно при попытках ОБСЕ. Сейчас надо ожидать продолжения подобных действий.

Украинская армия ввела "желтый режим" на территории проведения Операции Объединенных Сил. В частности, при определенных условиях разрешается "временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков, отбуксировать транспортные средства".

Блок второй: гуманитарная ситуация

Шаг четыре: обратить больше внимания на пропавших лиц

Предложение : объединить усилия местных и внутренних организаций, семей и правозащитников для установления местонахождения пропавших во время конфликта людей. Помочь могут Международный Комитет Красного Креста и Международная комиссия по пропавшим без вести. Опять встает проблема постоянного доступа к этим лицам.

Реальность : По последним данным ХПГ (Харьковская правозащитная группа), с 2014 по 2018 годы в Донбассе исчезли 4,6 тысячи человек, не нашли только треть из них – 1165 человек. 13-ро исчезли после незаконного лишения свободы, 57 – при пересечении блокпостов боевиков и военных формирований, 18-ро – во время боя, 479 гражданских исчезли после похищения, 964 гражданских лица пропали без вести по неизвестным причинам.

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Трехсторонняя Контактная Группа договорилась продолжить их искать и способствовать взаимному освобождению людей между Киевом и боевиками. К Красному Кресту обратились родственники 750 пропавших без вести. Пока не очень ясно, насколько успешны поиски таких лиц, несмотря на продолжающийся конфликт в горячей фазе и обстрелы. Правозащитники отмечают: новый закон, который должен свести все случаи в один реестр, не работает, а имеющаяся процедура не соответствует нормам международного права.



Шаг пять: запланировать и выполнить разминирования территории / photo: opinion.ua

Предложение : Рассказать взрослым и детям, проживающим возле линии фронта на Донбассе об опасности противопехотных мин, научить их минимизировать риск для себя. Создать "программу разминирования Донбасса" с участием международного сообщества.

Реальность : освобождение Донбасса от мин будет продолжаться десятки лет и стоит как минимум 800 млн долларов США. По линии соприкосновения существуют сотни, тысячи боеприпасов, говорят в ООС. Россия поставляет неликвид, который можно утилизировать в Украине. В том числе – запрещенные мины, количество которых, на некоторых участках – 300-400 на десятки квадратных метров. За 4 года было разминировано 4,5 тысячи гектаров и 1600 км дорог, тогда как заминированы – около 700 тысяч га! Украине помогают специальные организации, такие как Danish Demining Group-Ukraine.

Пострадало 130 детей, из которых погибло 27 и 900 взрослых (270 смертей). Украина, придерживаясь международных обязательств (Оттавская конвенция, а также Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов оружия, наносящих чрезмерные повреждения) уничтожила 2 млн запрещенных противопехотных мин. Россия же этого не сделала.

Блок третий: экономика

Шаг шесть: ускорить реконструкцию Донбасса / photo: сайт Президента Украины

Предложение : реконструкция Донбасса должна происходить при участии России и международных доноров, для которых надо организовать донорскую конференцию. Создать стратегию социо-экономического восстановления.

Реальность : проблема в том, что восстанавливать Донбасс можно будет только после полного прекращения боевых действий и прекращения огня. И после разминирования. И значит, не в ближайшем будущем. Или только населенных пунктов, которые перешли под контроль украинской власти. В интервью Радио Свобода новый министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что на восстановление территорий пойдет "не один бюджет Украины". Последняя озвученная во время форума в Мариуполе цифра – 372 млн евро (но точно понадобится больше). В Украине действует специальный фонд и Государственное агентство по восстановлению Донбасса.

Шаг 7: исследовать свободные торговые зоны

Предложение : зоны свободной торговли помогают восстановить пострадавшие от войны регионы. Разработать на уровне экспертов меры по созданию в Украине зоны свободной торговли с ЕС (Глубокая и всеобъемлющая торговая сделка) и Россией

Реальность : Украина с 1 января 2016 года развивает Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС. Тогда же Россия прекратила действие аналогичного соглашения с Киевом. Из-за агрессии Кремля, новый торговый договор между Киевом и Москвой пока нереален.

Шаг 8: поддерживать "дорожную карту санкций"

Предложение : посмотреть, как специфические действия в исполнении "Минска" могут отразиться на соответствующих изменениях в санкционном режиме.

Реальность : снятие санкций возможно только после полного выполнения со стороны России текста "Минских соглашений" и не раньше. Это позиция Европы уже несколько лет.

Шаг 9: обратить внимание на радиоактивные угрозы

Предложение : на Донбассе сейчас примерно 1200 объектов радиоактивной опасности, которые использовали для медицинских, научных и промышленных целей. У некоторых вышел срок годности и это создало опасность для здоровья и экологические риски. Рассмотреть вопрос на заседании экономической рабочей группы Трехсторонней Контактной Группы.

Устранение данной опасности обеспечило бы важные экономические, гуманитарные, вопросы безопасности и экологические преимущества и были бы ценным шагом в укреплении доверия. Разработать механизм вывоза радиоактивных источников (цезий, стронций и др.) с территории Донбасса. Разработать их мониторинг.

Реальность : странно, что этот пункт делает в блоке экономики, когда он абсолютно безопасностный. Но тем не менее, оккупированному Донбассу действительно грозит радиоактивное загрязнение и это серьезная проблема. Прежде всего из-за шахтных вод, которые в последнее время не откачиваются властью оккупантов. А значит, они могут попасть не только в Украину, но и в Россию. На шахте "Юнком", например, проводились ядерные испытания в советское время.

Блок четвертый: политика

Шаг 10: начать новый евроатлантический диалог о взаимной безопасности

Предложение : построить динамический диалог для решения основных проблем, углубления взаимопонимания, предотвратить будущие конфликты. Основным фундаментом должны стать министерства иностранных дел по всей Европе.

Реальность : Европа слишком разделена и преследует слишком разные цели для построения такого диалога прямо сейчас. К тому же, пункт не раскрывает никакой конкретики, как планируется достигать этого. Акцент на МИД стран Европы делает сам проект зависимым от политической воли их руководителей.

Шаг 11: определить и поддерживать области избирательного взаимодействия между ЕС и РФ

Предложение : определить и поддерживать области "выборочного взаимодействия" между ЕС и РФ в 2020 году. В том числе через внедрение "Минских соглашений". Сохранять и развивать человеческие и экономические связи там, где существует общий интерес (наука, трансграничное сотрудничество, изменения климата). Прогресс может быть взаимно усиливающим.

Реальность : Европа должна наоборот, еще дальше отмежеваться от России (хотя это и невозможно полностью из-за сильного влияния Москвы на некоторые страны ЕС) и сохранить существующие санкции. Чтобы не было как в ПАСЕ.

Шаг 12: начать национальный диалог об идентичности

Предложение : запустить всесторонний национальный диалог по всей Украине с участием международных экспертов, лидеров мнений и ведущих ученых. Диалог должен включать перспективу для соседей Украины: Польши, Венгрии и России. Разговор должен касаться темы истории и национальной памяти, языка, идентичности, уважения к религиозным и этническим меньшинствам. Это должно увеличить инклюзивность, толерантность и социальную сплоченность.