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      Пророссийская партия в Болгарии использовала для рекламы ролик с Зеленским: что известно

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Болгарская пророссийская партия "Возрождение" для своей предвыборной агитации использовала кадры из сериала "Слуга народа", в котором главную роль исполняет Владимир Зеленский.

      Говорится о кадрах, на которых персонаж Голобородько расстреливает парламент. Опубликовали ролик 22 мая. На нем главный герой украинского сериала стреляет в депутатов, а затем появляется надпись "Возрождение. Только мы можем", передает "Радио Свобода".

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      Центральная избирательная комиссия Болгарии уже запретила "Возрождению" использовать видео с действующим украинским президентом. Дело в том, что эпизод имеет сцены насилия, что нарушает Избирательный кодекс. Кроме того, он может побудить к насилию людей.


      Кадр из сериала "Слуга народа", где действующий президент Зеленский исполнял роль киношного президента Голобородько

      Отметим, что продюсеры сериала "Слуга народа" и команда президента не позволяли использовать видео, и это может быть нарушением авторских прав.

      Что известно про болгарскую партию "Возрождение"? Она основана в 2014 году, ее члены выступают за выход страны из Европейского Союза, НАТО, а также из – за переориентацию на Россию. На крайних парламентских выборах в 2017 году партия набрала более 1% голосов избирателей.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Болгария
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