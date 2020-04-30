Пророссийские активисты готовили провокации 2 мая в Одессе – фото

Представители пророссийского движения "Куликово поле" готовили ряд провокаций в годовщину трагедии в Одессе в мае 2014 года. В частности, планировали раздавать сепаратистские агитки и газеты. Планы злоумышленников разоблачила СБУ.

Организаторы провокации хотели создать повод для дискредитации Украины. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба СБУ в Одесской области.

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Одним из направлений антигосударственных проявлений должно стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой "республики Новороссия" и силовому захвату государственной власти,

– говорится в сообщении облуправления СБУ.

Во время обысков у пророссийских активистов обнаружили газеты, листовки с антиукраинской пропагандой: с разделением Украины на "бандеровскую и новороссийскую", надписью "Одесса – русский город". Начато уголовное производство.

Что произошло 2 мая 2014 года в Одессе?2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборанты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояние переместились на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев сбежали в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись дымом. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.



По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.