Пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских защитников: названы "горячие точки"

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток агрессор совершил 20 обстрелов позиций наших защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Донецком направлении из 82 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в Водяном. Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков, а стрелковое оружие – вблизи Марьинки, Широкино, Талаковка и Гнутово,

– сообщают в штабе.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов противник обстрелял наши опорные пункты неподалеку Новгородского.

К счастью, в результате вражеского огня украинские воины не пострадали.