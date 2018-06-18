Пророссийские боевики цинично обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: украинские бойцы дали отпор
На протяжении прошлых суток, 17 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.
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"На протяжении прошлых суток, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил становились помехой провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", – говорится в сообщении.
В частности, российско-оккупационные войска активизировались вечером и за темного времени суток.
Так, на Луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранения.
Также запрещенное Минскими договоренностями оружие враг применил на Донецком направлении в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, что под Волновахой. На Мариупольском направлении продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутове, Водяное, Широкино.
По данным разведки, за прошедшие сутки противнику нанесены потери: 5 оккупантов ранены. Потерь наших войск текущих суток нет,
– добавили в штабе.