Пророссийские боевики произвели 32 обстрела позиций ВСУ из гранатометов, минометов и пулеметов

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 32 обстрела позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"На Луганском направлении из 82-мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцево", – сообщают в штабе.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП – по укреплениям ВСУ в Песках. Кроме этого из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.

К счастью, в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.