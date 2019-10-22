Пророссийские боевики на Донбассе отправили за решетку украинского журналиста Асеева

Украинца приговорили к 15 годам тюрьмы. Соответствующее решение принял так называемый "Верховный суд ДНР". Блогера и журналиста Станислава Асеева обвиняют в шпионаже и экстремистской деятельности.

О приговоре так называемого "суда" информирует ряд сепаратистских СМИ. Факт также подтверждает экс-нардеп парламента 7 и 8 созывов Егор Фирсов.

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Террористы приговорили Станислава Асеева (Васина) к 15 годам строгого режима. Об этом отважно сообщает "прокуратура ДНР". Хорошо, что в обвинении признали то, что Стас "готовил материалы, которые негативно освещают деятельность органов власти ДНР". Это и есть самое главное обвинение, по которому осудили Стаса,

– пишет он.

Полный приговор суда против Асеева звучит так: наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Наказание назначили еще в августе, а только сейчас о нем стало известно.

Что известно о Станиславе Асееве?

Украинский блогер, журналист, известный также под псевдонимом Станислав Васин.

Журналист жил в Донецке и с начала оккупации писал для украинских СМИ: "Украинская неделя", "Зеркало недели", "Радио Cвобода" и другие.

Он пропал без вести в оккупированном Донецке в начале лета 2017 года. Сначала оккупанты сообщали, что ничего не знают об Асееве. Однако впоследствии признали, что держат мужчину в заключении.

Через месяц после ареста Асеева показали по российскому телевидению. Во время короткого ролика он "признается" в шпионаже. Однако, коллеги журналиста уверены: видео записали под давлением и принуждением.

В июне 2018 года был презентован сборник статей Станислава Асеева о жизни на неподконтрольном Киеву Донбассе. Книга называется "Изоляция".

Интересно, что Асеева могут содержать в помещении, которое имеет такое же название. Речь идет о бывшем заводе, который переоборудовали в культурный центр. После того, как Киев потерял контроль над Донецком, враг сделал там тюрьму.



Станислав Асеев

В то же время, Фирсов считает осуждение Асеева хорошим сигналом. Это может свидетельствовать о предстоящем обмене, в рамках которого оккупанты вернут пленных украинцев.

В целом факт осуждения был ожидаем. Это, как правило, является условием обмена. Надеемся, что перевод в колонию улучшит место содержания Стаса. Поэтому, как бы странно это не звучало, приговор – не является плохим сигналом. Очень надеемся на скорый обмен!

– добавил нардеп.