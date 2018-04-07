Пророссийские боевики на Донбассе совершили безумное количество обстрелов из запрещенного оружия

В пятницу, 6 апреля, пророссийские боевики в очередной раз нарушили "пасхальное перемирие". Они 42 раза обстреляли позиции украинских военных, применив при этом запрещено минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что в результате вражеского огня 2 украинских военнослужащих получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Подразделения МВД Украины готовятся к деоккупации Донбасса, – Аваков

Что касается обстрелов, то на Донецком направлении из запрещенной 122-миллиметровой артиллерии, а также вооружения БМП пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных в Широкино, а из минометов калибра 82 миллиметра – вблизи Песков.

Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты били по украинским защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и Авдеевки. А по укреплениям украинских военных неподалеку Талаковки и Гнутово пророссийские боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты "Бутовка", Песков и Каменки, а снайперский огонь противник вел вблизи Широкино.

Между тем на Луганском направлении пророссийские боевики обстреляли украинских военных из запрещенных 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского.

Кроме того 120-миллиметровые минометы оккупанты применили по защитниках Валуйского, а минометы калибра 82 миллиметра, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы – по защитникам Троицкого. Также из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пророссийские боевики били по украинским позициям в районе Новолуганского.

Читайте также: Украинские военные планируют придерживаться "пасхального перемирия", которое оккупанты игнорируют