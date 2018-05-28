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Пророссийские боевики на Донбассе убили школьницу, которая недавно отпраздновала день рождения

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В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб ребенок
В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб ребенок / Иллюстративное фото

В понедельник, 28 мая, в оккупированном поселке Железное вблизи Торецка в результате попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он уточнил, что Дарья была ученицей 9 класса общеобразовательной школы №7.

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Ребенок находился во дворе своей бабушки в то время, когда туда прилетел крупнокалиберный снаряд, выпущенный с рашистских позиций,
– отметил Жебривский.

"Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибшей девочки. А оккупанты и их прихвостни будут держать ответ за каждое свое преступление, совершенное на украинской земле", – добавил глава Донетчины.

В свою очередь председатель Нацполиции Украины Сергей Князев отметил, что 3 дня назад девочка отпраздновала свой день рождения.

"Три дня назад Дарья отпраздновала свой 15-й день рождения, а сегодня во двор ее дома упал вражеский снаряд. Мина разорвалась в трех метрах от нее. Если не вдаваться в кровавые подробности, – травмы девочки оказались несовместимыми с жизнью", – написал Князев.

 

Теги: Новости Украины Несовершеннолетние Дети Полиция Жертвы Война на Донбассе Сергей Князев Павел Жебривский
Источник: 24 Канал
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