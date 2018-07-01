Пророссийские боевики нарушили новое перемирие на Донбассе: с обеих сторон есть раненые

В течение 30 июня пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции украинских бойцов в Операции Объединенных сил на Донбассе, 4 из которых – из тяжелого вооружения. В результате боевых действий 1 украинский военнослужащий получил ранения, потерь нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

При этом, по данным украинской разведки, в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск и 1 боевик получил ранение.

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Отмечается, что во второй половине субботы российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках враг вел огонь из запрещенного минскими договоренностями оружия. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

На Луганском направлении в районе Новотошкивского пророссийские боевики вели огонь по позициям украинских военных из 120-ти и 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении российские оккупационные силы открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Южного и Зайцевого.

На Донецком направлении пророссийские боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия украинских защитников Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

Также большому количеству обстрелов подверглись защитники Мариупольского направления. В основном они имели провокационный характер. Так, российские оккупационные силы стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям бойцов ООС в районе Лебединского, Водяного, Павлополя, Чермалика, Талакивки и Гнутового.

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Несмотря на принятое решение Трехсторонней контактной группой в Минске относительно объявления режима тишины по всей линии фронта, начиная с 00:00 часов 1 июля 2018 года, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам,

– подчеркнули в пресс-центре ООС.

Там уточнили, что на Горловском направлении пророссийские боевики обстреляли из 120-миллиметровых минометов позиции украинских военных в районе Зайцевого, а с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Новоалександровки, что на Луганском направлении.

Напомним, 27 июня в Минске Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе с участием представителей оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей приняла введение нового режима тишины на Донбассе, который стартовал с 1 июля.