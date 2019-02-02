Пророссийские боевики снова нарушили режим тишины и понесли потери: как прошли сутки на Донбассе
В течение суток российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты два раза применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.
Как сообщает в традиционном отчете пресс-центр Объединенных сил, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Павлополь, а из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Красногоровка.
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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Хутора Свободный; из минометов калибра 82 миллиметров – в районе населенного пункта Крымское.
Согласно данным ООС ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением очередных огневых средств.
Как сообщает разведка, 1 февраля, двое оккупантов были уничтожены, а еще двое получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
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