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      Пророссийские боевики снова нарушили режим тишины и понесли потери: как прошли сутки на Донбассе

      16 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / slovoidilo.ua

      В течение суток российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты два раза применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.

      Как сообщает в традиционном отчете пресс-центр Объединенных сил, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Павлополь, а из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Красногоровка.

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      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Хутора Свободный; из минометов калибра 82 миллиметров – в районе населенного пункта Крымское.

      Согласно данным ООС ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением очередных огневых средств.

      Как сообщает разведка, 1 февраля, двое оккупантов были уничтожены, а еще двое получили ранения.

      В течение текущих суток враг огонь не открывал.


       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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