Пророссийские боевики снова ударили по мирному Зайцевому: есть пострадавшие и фото разрушений

За неполных двое суток пророссийские боевики 4 раза обстреляли населенный пункт Зайцевое на Донбассе. При этом российские оккупационные войска произвели 13 выстрелов из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и 32 выстрела из минометов калибра 120 миллиметров.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что 22 мая наблюдатели мобильной группы Специального центра контроля и координации задокументировали прямое попадание боеприпасов в частный дом и хозяйственное здание на улице Журавского 32/1. Вследствие этого 1 мирный житель получил осколочное ранение и был доставлен в Бахмутскую районную больницу.

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В результате обстрела дом полностью разрушен. В другом доме под №24 повреждены окна и стены, хозяйственные постройки и приусадебный участок.

Об инциденте сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту открыто уголовное производство.