Пророссийские боевики опозорились новым фейком: журналист раскрыл интересную деталь

Пророссийские боевики оконфузились с данными о смерти "мирной жительницы", которая якобы погибла в Донецкой области из-за обстрела украинской армии

Об этом написал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.

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Так, накануне сепаратистские ресурсы сообщали о смерти "мирной жительницы" Елены Воронченко, 1983 года рождения. При этом, на фото видно, что погибшая женщина была одета в камуфляж.

В следующий раз, когда будете бросать фейк об убитой "мирной жительнице", хотя бы не выставляйте фотографию ее мертвого тела в камуфляже. Ну нельзя же быть такими идиотами. Интересно, сколько еще подобных "мирных жертв" навесили на "кровавую хунту"?

– поинтересовался Казанский.

Новость боевиков об убитой якобы "мирной жительнице" Донбасса