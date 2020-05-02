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      Пророссийские боевики в Кадиевке жестоко убивают людей: как минимум три массовых захоронения

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      В Кадиевке (бывший Стаханов) более 3 мест массовых захоронений
      В Кадиевке (бывший Стаханов) более 3 мест массовых захоронений / "Радио Свобода"

      В оккупированной Кадиевке есть как минимум 3 места массовых захоронений замученных местных жителей. Первое место – это шурф, второе – пруд, на третьем – уже провели эксгумацию 5 тел.

      Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Беда.

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      Были люди, которые рассказывали, как их вывозили на эти пруды и угрожали убить, утопить. И им удалось выжить только благодаря своим коммуникационным навыкам,
      – рассказал он.

      По словам Беды, информация об этих местах захоронений поступает как из соцсетей, так и от людей, которых боевики вывозили в эти места и имитировали расстрел.

      "Первое место – это шурф, второе – пруд, третье – это захоронение, где провели эксгумацию 5 тел. Допускаем, что в этом районе могут быть еще захоронения. Мы установили информацию о десяти пропавших без вести, и я думаю, что цифра возрастет, когда после деоккупации этих территории получим доступ к информации", – добавил Алексей Беда.

      По данным УХСПЧ, в Кадиевке с начала войны на Донбассе замучили 16 человек. Среди них есть те, чьи тела до сих пор не найдены, но люди, которые видели этих людей в последний раз, уверены, что они умерли от побоев, а боевики вывезли их тела в неизвестном направлении.

      Обратите внимание! Кадиевка – город областного значения в Луганской области. До декоммунизации он назывался Стаханов. Численность населения – более 70 тысяч человек.

      Кадиевка на карте Украины:

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Пытки Жертвы Новости Луганска Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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