Пророссийские боевики в Кадиевке жестоко убивают людей: как минимум три массовых захоронения

В оккупированной Кадиевке есть как минимум 3 места массовых захоронений замученных местных жителей. Первое место – это шурф, второе – пруд, на третьем – уже провели эксгумацию 5 тел.

Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Беда.

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Были люди, которые рассказывали, как их вывозили на эти пруды и угрожали убить, утопить. И им удалось выжить только благодаря своим коммуникационным навыкам,

– рассказал он.

По словам Беды, информация об этих местах захоронений поступает как из соцсетей, так и от людей, которых боевики вывозили в эти места и имитировали расстрел.

"Первое место – это шурф, второе – пруд, третье – это захоронение, где провели эксгумацию 5 тел. Допускаем, что в этом районе могут быть еще захоронения. Мы установили информацию о десяти пропавших без вести, и я думаю, что цифра возрастет, когда после деоккупации этих территории получим доступ к информации", – добавил Алексей Беда.

По данным УХСПЧ, в Кадиевке с начала войны на Донбассе замучили 16 человек. Среди них есть те, чьи тела до сих пор не найдены, но люди, которые видели этих людей в последний раз, уверены, что они умерли от побоев, а боевики вывезли их тела в неизвестном направлении.

Обратите внимание! Кадиевка – город областного значения в Луганской области. До декоммунизации он назывался Стаханов. Численность населения – более 70 тысяч человек.

Кадиевка на карте Украины: