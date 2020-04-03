Пророссийские силы атаковали, а дело "Приватбанка" было почти решено: Рябошапка об отставке

О причинах своей отставки, деле "Приватбанка", расследованиях нападений на активистов и ближайших советниках Зеленского – в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

О причинах отставки и дела без прокуроров

Ваша отставка была доказательством того, что рейтинги и народная любовь к президенту важнее, чем реально борьба с коррупцией. Как вы это восприняли? Как объясняете это решение? Не было обидно, когда вас "принесли в жертву" той медийной кампании, которую раздували вокруг люди Коломойского и другие?

Как я это воспринял? Мне на самом деле было больше всего жалко из-за того, что мы не успели завершить реформу прокуратуры. Мы прошли где-то треть пути. Мы достаточно хорошо поработали в части очистки центрального Офиса генпрокурора.

Первую часть интервью читайте здесь Это тест для Зеленского: Рябошапка дал откровенное интервью о скандале с Ермаком

С начала года начал работать Офис генпрокурора, а не Генеральная прокуратура. Мы уволили более 55% людей, которые прежде не прошли тест на добропорядочность. Мы планировали продолжать очищение прокуратуры на уровне областей и на уровне районов, и, к сожалению, нам это не дали сделать.

Собственно, наибольшее сожаление я чувствую по поводу того, что мы не успели провести фактически единую успешную реформу, которую начал Владимир Зеленский. И сейчас мы ожидаем, что Венедиктова так же подхватит, возможно, тот темп, который мы задали в реформе. Поскольку на самом деле от реформы прокуратуры многое зависит не только в системе органов уголовной юстиции, а и в работе судебной ветви власти. Чем качественнее материалы прокуроры будут подавать в суд, тем быстрее общество будет видеть ответ на свои вопросы по справедливости.

Когда фракция "Слуги народа" объясняла претензии к вам, то одной из них было то, что куча прокурорских дел остались без присмотра именно из-за этой реформы. Насколько я понимаю, это был некий промежуточный этап, когда вы очистили прокуратуру, но новых людей еще не набрали. Какое у вас есть объяснение?

Речь идет о тех так называемых 1100 или 1300 производствах, в которых якобы не было назначено прокуроров. Но эта проблема была связана не с работой Офиса генпрокурора, а и с работой ГБР. И эта проблема, кстати, возникала еще во времена работы Юрия Луценко на посту генпрокурора. Тогда он несколько раз обращался в ГБР с требованием исправить ситуацию относительно регистрации уголовных производств. Поскольку из-за того, что они неправильно вносили данные в Единый реестр досудебных расследований, прокуроры не видели эти производства. Соответственно, они не могли назначать процессуальных руководителей.

То есть эта проблема существовала и до меня. К сожалению, ни тогдашнее руководство, Роман Труба, ни потом Венедиктова эту проблему не решили. То есть та проблема, которая существовала, не была связана даже с реформой органов прокуратуры. Это были недостатки в работе следователей ГБР, которые неправильно пользовались ЕРДР. Мы это объясняли ГБР, и ранее Луценко и его заместители тоже это делали. Но, к сожалению, проблема, до сих пор не решена.

Смотрите полное интервью с Русланом Рябошапкой на 24 Канале В программе "Перекрестный допрос":

Про Коломойського и дело "Приватбанка"

Организаторами вашей отставки называют Коломойского и его парламентское лобби в лице депутатов Бужанского и Дубинского. Чем вы им мешали? Какие дела вели, какие могли мешать Коломойскому? Это дело "Приватбанка"?

Во-первых, в моей отставке были заинтересованы не только те депутаты, близкие к Коломойскому, но и большая часть так называемых ориентированных пророссийских народных депутатов. Мы видели риторику ОПЗЖ.

Кроме того, я уже говорил неоднократно, что мы передали большую часть материалов, которые касались расследования дела по "Приватбанку", в НАБУ. И собственно им этих материалов не хватало для того, чтобы приблизитьсяк окончанию расследования.

Очевидно, что мы могли бы вместе с НАБУ это дело завершить. Оставалось лишь сделать экономическую экспертизу, но нам просто не дали этого сделать. Насколько я знаю, эта экспертиза до сих пор не проведена, а потому никакого движения дальше по "Приватбанку" не может быть. Для выполнения экспертизы НАБУ обращалось в соответствующий институт СБУ.

Что известно о национализации "Приватбанка"

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.



Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение. Сейчас в деле "Приватбанка" продолжается более 600 судов разного уровня.

Вы думаете, что это дело кто-то искусственным образом тормозит?

Я думаю, что эти вопросы важно было бы задать руководству СБУ, поскольку за несколько месяцев можно было бы все-таки завершить эту экспертизу и отдать материалы НАБУ.

А могут ли сейчас, когда главой Офиса генпрокурора является Ирина Венедиктова, это дело, например, просто передать в СБУ и там его похоронить?

История гласит, что так могут сделать. И насколько я знаю, в СМИ уже обнародованы материалы, как СБУ обратилась в Офис генпрокурора с предложением передать дела, касающиеся одного из олигархов Бахматюка, которые мы открыли заново, ведь они были закрыты. Мы их передали в НАБУ, которое уже привлекло к ответственности ряд лиц по этому делу. Так вот, эти дела теперь хотят забрать с производства НАБУ и передать в СБУ.

Мы можем прогнозировать и мы понимаем, для чего это делается. Поскольку результатом такой передачи будет то, что дела будут утрачены, закрыты, и мы там не увидим виновных и привлеченных к ответственности. Я не исключаю, что такая ситуация может быть и с "Приватбанком", с этим производством. Но хотел бы сразу предостеречь, что это явно противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и этого делать нельзя, потому что это явное нарушение закона, которое может, в частности, наказываться и Уголовным кодексом.

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Напомните, пожалуйста, какая ответственность грозит Коломойскому по этому делу, если оно дойдет до суда и до приговора?

Трудно говорить наперед, какая ответственность грозит, поскольку для того, чтобы определить меру наказания, необходимо выяснить много различных обстоятельств. Но очевидно, что преступление является тяжким. Мне кажется, от 7 до 12 лет лишения свободы предусматривает санкция части 5 статьи 191 Уголовного кодекса, в которой может фигурировать в том числе и бывший совладелец "Приватбанка".

То есть в худшем случае для Коломойского и в лучшем для страны он может реально сесть за решетку?

Это зависит от многих факторов, но это достаточно реально. В соответствии с Уголовным кодексом.

Дело "Приватбанка" может попасть в руки СБУ, а СБУ руководит человек, близкий к президенту – Иван Баканов. Я хочу понять, на каком уровне эти вещи происходят. На уровне главы СБУ – и это значит, это происходит с ведома президента? Это происходит на низшем уровне, и Баканов просто не управляет этой структурой?

Вы имеете виду что именно?

То, что определенные дела могут передать в СБУ, и там они умрут. Это происходит с ведома Баканова и президента?

Что касается дела Бахматюка, это точно происходит и с ведома главы СБУ, поскольку под этим письмом стоит его подпись. То есть он понимает, что он делает, и видимо, осознает, для чего он это делает.



Иван Баканов / Фото Сергей Долженко, ЕРА

Что касается дела "Приватбанка" – тут надо выяснять. У меня нет информации, от кого это идет. Но, исходя из того, что парламент в первом чтении принял законопроект, который делает невозможным возвращение банков, которые обанкротились, бывшим владельцам – то здесь есть разные возможные мнения того, кто является инициатором этим процессов.

О делах Майдана, убийстве Гандзюк и нападениях на Стерненко

Вы говорите, что так же, как и Коломойский, вашей отставки хотели пророссийские силы в парламенте. Почему?

Опять же, нужно было слушать риторику пророссийских и прокремлевских народных депутатов и блогеров, которые их поддерживали. Очевидно, что это дела, которые связаны с прежней властью и с событиями на Майдане. Поскольку они, возможно, считали нужным перевернуть ситуацию: чтобы преследовать не лиц, чьи действия привели к крови на Майдане, а людей, которые восстали против того, что произошло в конце 2013 – начале 2014 годов. Этого не произошло (реванша – 24 канал), соответственно, такой прокурор им не нужен был. Они пытались сделать так, чтобы на должность пришел человек с более пророссийскими взглядами, который мог бы реализовать этот юридический реванш.

Как вы думаете-то, что мы сейчас видим, уже является началом реванша пророссийских сил, началом пересмотра истории Революции Достоинства?

Пока это публичные декларации. Надеюсь, что мы не увидим конкретных действий, которые бы можно было назвать таким реваншем. По крайней мере, дела Майдана расследуются и дальше, появляются новые подозреваемые, появляются новые люди, которых привлекают к уголовной ответственности. Пока говорить, что действиями подтверждается реванш – невозможно, но угроза существует.

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А те заявления о возможности отмены закона об амнистии для участников Революции Достоинства? Могут ли реально его отменить, и что это будет означать?

Я думаю, что этот парламент вряд ли пойдет на отмену закона об амнистии – это первое. Второе – с юридической точки зрения отмена этого закона ничего не изменит, поскольку законы имеют обратное действие во времени. Единственное, что я сделал бы в отношении этого закона – изменил бы одну из его норм, которая предусматривает возможность хранения документов или доказательств, которые собраны в уголовных процессах, связанных с событиями на Майдане. Эту норму следовало бы изменить – так это действительно может препятствовать осуществлять расследование – но безотносительно того, это майдановцы, или это представители правоохранительных органов.

А риторика, которую продвигают пророссийски силы: дескать, не расследуются дела против представителей правоохранительных структур, которые также получили какие-то травмы на Майдане. Что вы можете сказать по этому поводу?

Мы же видим, кажется еще при Луценко были попытки привлечь к ответственности Ивана Бубенчика за преступления, которые были связаны с покушениями на жизнь и здоровье правоохранителей. То есть это расследование происходило и раньше. Вопрос только в том, когда оно будет доведено до конца. Насколько я знаю, сейчас у следствия есть достаточно много материалов о преступлениях, совершенных против правоохранителей. Вопрос, насколько это быстро можно будет довести и передать материалы в суд. А объем работы на самом деле чрезвычайно большой.

Мы видим такой откат не только в делах Майдана – а еще в нескольких и очень громких. Например, в последней вашей речи в парламенте в день отставки вы говорили о деле Екатерины Гандзюк.

Часть речи Рябошапки перед отставкой: "Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой на ответ в этом постановлении является письмо отца Екатерины Гандзюк, у которого наконец появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой, я был и являюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но я ухожу для того, чтобы вернуться".

После отставки дело по убийству Гандзюк забрали у вашего заместителя Виктора Трепака. Означает ли, что это дело так же похоронят?

На самом деле, очень жаль, что такое решение было принято и уволен не только заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, но и руководитель департамента, который осуществлял процессуальное руководство в расследовании этого дела.

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Я хотел бы подчеркнуть, что расследование с осени 2019 года осуществлялось в основном силами прокуроров. Собственно, с приходом Виктора Николаевича удалось реанимировать это производство и значительно его активизировать. Мы начали раскрывать не только преступления, непосредственно связанные с нападениями на Екатерину, но и ряд других в отношении активистов: экономические преступления, поджоги машин, избиения.

Что надо знать об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

То есть в деле по убийству Екатерины Гандзюк действительно была перспектива, мы нашли одного из ключевых подозреваемых, и это опять же благодаря силам прокуроров. Нам удалось достаточно быстро организовать экстрадицию из Болгарии. В конце концов, когда мы вышли на финишную прямую в расследовании этого дела – убрали всех людей, которые имели системное видение. То каким образом финализировать это расследование? Сейчас в Офисе генерального прокурора таких людей нет, тем более таких людей нет в Совете досудебного расследования Службы безопасности. Поэтому исход этого дела под угрозой. Я, честно говоря, не знаю, удастся ли вообще завершить расследование в этом деле.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попал в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице.

Еще одно резонансное дело, из-за которого постоянно требовали вашей отставки Дубинский, Бужанский, Портнов – это дело активиста Сергея Стерненко. Он же заявил, что Трепака уволили за отказ подписать ему подозрение, а самого Стерненко сейчас хотят сделать не жертвой покушения на убийство, а убийцей. Вы лично держали это дело на контроле. Что с ним будет сейчас, и где в нем, на самом деле, правда?

Именно так, из-за этого дела меня начали атаковать практически с самого момента назначения на должность. Мы понимали, что дело Стерненко не является настолько простым и очевидным, как нам это пытаются подать. В этом деле были доказательства, которые свидетельствовали о том, что к покушениям на Стерненка могли быть причастны работники правоохранительных органов. Мы понимали, что Национальная полиция не способна осуществить эффективное расследование, поскольку она заинтересована в результатах.

Мы видели тенденцию, что проукраинских активистов преследуют. Поэтому было решено сделать таким образом: объединить все дела, которые касаются нападений на украинских активистов, в одном органе досудебного расследования в СБУ. В частности, туда же было передано дело о покушении на Сергея Стерненко. Кроме того, мы видели, что есть результаты двух экспертиз, которые являются взаимоисключающими. Это опять же свидетельствовало о неэффективности расследования и определенной его заангажированности. Именно поэтому мы тоже работали со следователями СБУ над тем, чтобы завершить проведение третьей экспертизы и чтобы мы могли четко квалифицировать действия Сергея Стерненко, так и тех лиц, которые на него напали. Но, опять же, как будет развиваться дальше ситуация – нам не понятно, хотя определенные публичные намеки мы получили.



Сергей Стерненко / Фото из соцсетей

А как вы сами можете квалифицировать действия Стерненко?

Я бы не говорил о том, что там есть преднамеренное убийство. Те обстоятельства, которые сопровождали покушение на Сергея, могли бы свидетельствовать о превышении пределов необходимой обороны. Но опять же, это должно быть подтверждено выводами экспертизы. Очевидно, что покушения, которые совершали на Сергея Стерненка еще ранее – также должны приниматься следствием во внимание для того, чтобы квалифицировать его действия. Есть наличие угрозы его жизни и здоровью в то время, когда на него было совершено вроде бы 3-е по счету покушение.

Я так понимаю, что эту историю сейчас пытаются перевернуть и квалифицировать совершенно иным образом, пытаясь подать Стерненко как якобы убийцу совсем невиновного и непричастного лица, отца нескольких детей.

Что известно о нападениях на Стерненко?

Три нападения на Сергея Стерненка были совершены в Одессе в течение февраля-мая 2018 года. Во время второго нападения активисту сзади стреляли в шею, а во время последнего он ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот скончался.



Сам Стерненко обвинил в организации нападений одесского мэра Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

А вы понимаете, почему это происходит? Кому так насолил Стерненко, что он стал фигурой, из-за которой даже вас отправили в отставку?

Собственно, я об этом тоже начинал говорить. Пророссийские и прокремлевские силы атаковали меня, поскольку я не был пророссийским прокурором. И очевидно, что производство Стерненко – одна из частей возможного пророссийского реванша. Стерненко, потом дела по Майдана. Сейчас мы можем увидеть и другие элементы поворота в другую сторону.



Нападеня на одесских активистов / Инфографика 24 канала

То, что Ирина Венедиктова это позволяет, то помогает всему этому происходить – это означает, что Офис генпрокурора перешел в режим ручного управления?

Это означает, что есть такое мировоззрение у этого человека. И очевидно, что она будет пытаться его воплощать руками прокуроров, которые работают в Офисе генпрокурора.

А на сколько она вообще профессиональная, чтобы занимать эту должность?

Я не хотел бы оценивать ее профессионализм сейчас публично. Но, по моему мнению, это был худший выбор со стороны Зеленского из тех кандидатов, которые были на эту должность.

А кто еще был?

Насколько я понимаю, обсуждалась кандидатура Сергея Ионушаса как заместителя руководителя правоохранительного комитета в парламенте. Мне кажется, что этот выбор был бы значительно лучше, в плане человеческих качеств.



Ирина Венедиктова / Фото dbr.gov.ua

А вы понимаете, почему остановились именно на ней? Когда Зеленский в разговоре с Трампом назвал вас 100% его генпрокурором, теперь Ирина Венедиктова его 100% генпрокурор. Почему он выбрал именно ее?

Мне трудно сказать, чем руководствовался президент при этом выборе, возможно тот же руководитель Офиса президента повлиял.

Новый руководитель, вы имеете в виду?

Да, именно так – новый руководитель. И мотивы мне, честно говоря, не понятны, президент мне их не объясняет. Мы не имели возможности с президентом на эту тему поговорить.

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О Зеленском и его ближайших советниках

А вы вообще с ним говорили? Как он вам сообщил, что вы уходите в отставку? Потому что для меня, например, было непонятно, что он не пришел на то заседание, где вас увольняли. Поддержать как человека, который руководил всеми антикоррупционными процессами, решениями в его команде, которого он называл 100% своим генпрокурором, на которую он возлагал очень большие надежды в сфере выполнения тех же обещаний.

Нет, мы не говорили ни перед увольнением, ни после. А единственное, что публично услышал – причины моей отставки. Когда публично прокомментировал это, кажется в поездке в Полтаву, что якобы не справился, если не справился, то ты не имеешь право занимать место.

То есть он вам лично даже не объяснил, почему он отправляет вас в отставку?

Нет.

Но вы сам верите, что те причины, которые он озвучил – реальные? Это из-за рейтингов, как вы думаете?

Я считаю, что причин, на самом деле, несколько. В частности и необходимость принести в жертву кого-то тем рейтингам, которые начали падать. Плюс – это вопросы, связанные с кулуарной борьбой, с попыткой ближайших к ушам президента лиц назначить своего человека, в котором они лично уверены и которому бы они доверяли. Я таким человеком для них не был. Плюс интересы нескольких богатых людей, о чем мы опять же говорили. Это все совпало в определенный момент, и соответствующее решение было принято.

А вы уже сказали, кстати, об очень короткой скамейке запасных у Зеленского. Кто сейчас его ближайшее окружение и кто ему сейчас вместо Богдана нашептывает в уши ключевые государственные решения?

Из того, что я знаю, и из того, что я вижу по фотографиям из того же самого Офиса президента Украины – эти люди не изменились, фактически. Ближайшие помощники его – Сергей Шефир и руководитель Офиса Андрей Ермак. Насколько знаю, также частый гость Офиса президента – министр внутренних дел. Можно говорить, что это три ключевых, ближайших персоны, которые формируют мировоззрение президента на события, которые происходят как в Украине, так и за ее пределами.



По словам Рябошапки, Шефир, Ермак и Аваков остаются ближайшими помощниками Зеленского / Фото коллаж 24 канала

А почему эта скамейка запасных такая короткая? Почему вы согласились пойти в команду к президенту-неофиту, к президенту, который вызвал разные эмоции, настороження ? Почему вы решились, и почему очень много людей не сделали этого? Не пожалели ли о том, что рискнули пойти в его команду?

Насчет пожалел – никоим образом нет. И, если бы вернуть историю на год назад, я бы сделал снова такой выбор. Более того, я могу сказать, что способствовал тому, чтобы к этой команде присоединился и Александр Данилюк.

Почему проблема в короткой скамейке? В том, что, к сожалению, существует проблема доверия исключительно тем людям, с которыми президент прошел долгий жизненный путь, и такого доверия меньше к людям, которые привлекаются извне. Опять же, мы говорили о проблеме выборов президента, о проблеме любимых друзей и чем это закончилось для Ющенко, и что такая же проблема может существовать и у нового президента. Собственно, история с Ермаком и может быть таким примером.

Вы сказали, что вы все равно бы вернулись, зная как все закончилось, все равно бы еще раз пошли в эту команду, несмотря на то, что вас оттуда попросили. Мне кажется, что для многих людей, которые теоретически могли бы пойти работать в команду Зеленского, то, как поступили с вами, было как раз доказательством, что этого делать не надо, что тебя принесут в жертву каким-то рейтингам или меркантильным интересам. Вы бы все равно это сделали, зная, что это закончится так?

Во-первых, мы понимали на то время, кто такой Петр Порошенко, и я был абсолютно убежден, что он не должен остаться на второй президентский срок. Именно поэтому. Это было первым мотивом. Второе – Владимир проповедовал, в принципе, те же ценности, что и мы: это демократия, это нулевая толерантность к коррупции, и он давал возможность эти реформы нам реализовать.

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В принципе, за эти полгода, которые у нас были, мы провели достаточно много изменений. Можно назвать и принятие ряда антикоррупционных законов, и восстановление того же самого закона ответственности за незаконное обогащение, перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, это и запуск Антикоррупционного суда. То есть очень много было сделано. Я сомневаюсь, что это было бы сделано по президентской каденции Петра Порошенко. Поэтому очевидно, что это необходимо было бы делать. Ну, а то, как это закончилось – собственно надо ставить интересы страны выше, чем какие-то собственные эмоции. Поэтому еще раз убежден в том, что сделал бы так же.

О коррупции и зарплате

Скажите, пожалуйста, а вы наблюдали какие-то признаки коррупции за те полгода или за тот год, который вы работали с этой командой, видели ли вы какие-то намеки на то, что там тоже коррупция есть?

Я не могу сказать, что среди руководства Офиса Президента и руководства Кабмина мы видели вещи, которые связаны с коррупционными проявлениями. Да, в некоторых ведомствах были сигналы о том, что что-то не совсем честно, и эти сигналы очень быстро отрабатывались и останавливались. А если говорить о среднем и ниже уровне, очевидно, что с этим было значительно труднее бороться, поскольку масштабы немного больше, и мы не дошли еще с реформами до такого уровня. И нужно помнить, что у нас было всего 6 месяцев – это чрезвычайно короткое время. За это время нам много еще чего не удалось сделать.

Какой была зарплата генерального прокурора, получали ли вы доплаты вне тех, что вам платило государство?

Заработная плата – надо посмотреть в мою декларацию, она уже обнародована. Она была где-то 120 – 150 тысяч гривен. Это, в принципе, совершенно достаточно для того, чтобы обеспечивать высокий уровень жизни в Украине, и в том числе, человеку, который занимает одну из ключевых должностей в Украине.

Что касается доплаты. Когда меня спрашивали о Богдане, то, исходя из моей зарплаты, я бы мог сам доплачивать ему, поскольку в Офисе президента заработные платы были значительно меньше, чем в Офисе генеральной прокуратуры.

120 тысяч – это достаточно высокая зарплата, чтобы быть предохранителем для генерального прокурора страны и не злоупотреблять теми полномочиями, которые у него есть?

Эта высокая заработная плата никогда не будет достаточным предохранителем для того, чтобы не злоупотреблять полномочиями. Поскольку цена определенных решений может достигать и 1, и 2 миллионов долларов. Очевидно, что 5 или 6 тысяч долларов заработной платы никогда не удержат. Здесь важны принципы, с которыми человек идет на должность – это первое, ну и второе – это те предохранители правоохранительного плана или карательного плана, которые не будут брать взятки и торговать должностью.

Предлагали ли вам за эти полгода на должности генерального прокурора взятки?

Нет, этого не было. И я это оцениваю достаточно положительно, потому что это означает, что люди были уверены в том, что нет смысла предлагать мне взятки, поскольку это не будет иметь никакого результата.

Что известно об отставке Рябошапки

Верховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим генпрокурор взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью.



Впоследствии Рябошапка покинул зал Верховной Рады, так и не дождавшись голосования. Видео смотрите здесь: Руслан Рябошапка после эмоционального выступления покинул зал Верховной Рады.



Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

О планах на будущее

Перед своим демаршем в парламенте вы сказали, что уходите для того, чтобы вернуться. В каком качестве вернется в Украину Руслан Рябошапка и когда?

Очевидно, что после карантина. Потому что условия, в которых мы сегодня, к сожалению, живем, не дают возможности вернуться раньше. Мы пока что говорим о создании экспертной платформы, которая будет объединять людей с хорошими знаниями, опытом, которые могут предлагать новые стратегии, новые реформы в сфере верховенства права – это прокуратура, органы уголовной юстиции, антикоррупция, судебная реформа. Эти стратегии можем предлагать стране.

Мы бы хотели, чтобы реформы продвигались и дальше. Но ситуация развивается так, что не исключено – в ближайшее время могут быть и политические процессы, связанные с выборами. Поэтому очевидно, что хотелось бы свои знания и опыт использовать на пользу стране. Это может быть как в экспертной плоскости, так и в политической.

То есть мы можем увидеть какую-то условную партию антикоррупционеров во главе с Русланом Рябошапкой на досрочных парламентских выборах?

Я, возможно, назвал бы объединением людей, которые пропагандируют современные демократические ценности и пытаются изменить страну. При чем, стараются изменить страну как можно лучше, как можно быстрее.

А в кресло генпрокурора вы бы хотели вернуться, если произойдет все так, как вы себе планируете?

Исключительно с одной целью – завершить реформу, завершить очищение прокуратуры.

Спасибо вам за беседу. Спасибо вам за те полгода, которые провели в Офисе генерального прокурора. Желаю нам всем, чтобы быстрее закончился карантин, чтобы вы вернулись и желаю, чтобы сбылись ваши слова о том, что надо личные интересы уметь принести в жертву государственным интересам. Я хочу, чтобы такую же фразу могли сказать все люди, которые руководят нашим государством и формируют здесь и политику, и борьбу с коррупцией. Спасибо вам за нее, и за интервью.

Спасибо вам за то, что не забываете даже во время карантина.