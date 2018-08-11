Пророссийские выступления и хищение денег: что известно об одиозном Кернесе

Геннадий Кернес – политик, который особенно не выбирает слов, когда общается с подчиненными и которого подозревают в финансовых махинациях. Также в свое время публично поддерживал "русскую весну" в Харькове и выходил на антиукраинские митинги. После Революции достоинства продолжал руководить городом.

Геннадий Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Найти в Украине более одиозного мэра сложно. Его слова и поступки неоднократно взрывали интернет.

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Местные же активисты не могут обойти вниманием мэра Кернеса. И неоднократно отвечали на его политику представлениями кукольного театра. В главной и единственной роли – мэр.



Геннадий Кернес



Люди же относятся к городскому главе по-разному: кто-то ценит его как "хозяина", а кто-то – считает бюджетные средства. Мол, при руководстве Кернеса было немало скандалов о хищении денег.



У харьковских антикоррупционеров накопился целый багаж материалов на команду мэра. Здесь и сомнительные тендеры, и нецелесообразное использование средств, и выделение земли по знаменитой "корпоративной схеме" Кернеса-Добкина. Когда с 2008 года городские власти Харькова передали в частную собственность 900 гектаров земли, которую оценили в более 4 миллиардов гривен. По факту же, эту землю бесплатно "разбазарили" между своими.



Из последнего – памятник Людмиле Гурченко. На облицовку постамента ушло почти 2 миллиона гривен. Новая скульптура получила немалую огласку. Внимательные горожане на табличке с фамилиями "спонсоров", первым среди которых был "Г. А. Кернес", нашли сразу две ошибки.



Памятник Людмиле Гурченко



А чего стоят сессии горсовета с участием Кернеса. Чтобы не впускать активистов на заседание, в мэрии уже и нагоняли титушок, и закрывали двери, а также откручивали ручки, чтобы протестующие не могли зайти внутрь. На одном из последних заседаний должны были рассматривать скандальный вопрос – выделение земли под застройку прямо на стоянке стадиона "Металлист". В мэрию пришли десятки активистов, требовавших остановить застройку, начались столкновения. И Кернес решил временно замять дело. В своем неповторимом стиле, крепким словцом.

Следующее заседание горсовета запланировано на 22 августа. К слову, это будет первая сессия после закрытия судебного дела относительно Геннадия Кернеса и его охранников. Они, по версии прокуроров, пытали и похищали людей, которые перешли им дорогу. Однако, заслушать свидетелей и обнародовать все доказательства обвинения так и не смогли.

Что такое дело Геннадия Кернеса?25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку евромайдана в Харькове. 2 марта 2015 года Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, в частности, незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, угроза убийством.