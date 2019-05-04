Пророссийский марш "Бессмертного полка" пройдет в Киеве 9 мая: что говорит полиция

В Киеве все же состоится пророссийский марш "Бессмертного полка" 9 мая. На нем ожидают 5000 участников. Организатор акции – Киевская городская организация ветеранов – обратилась к правоохранителям с соответствующей заявкой.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции Киева Андрея Крищенко, полиция готова обеспечить правопорядок на всех массовых мероприятиях 8 и 9 мая.

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Он заверил, что обеспечивать правопорядок во время марша будет ориентировочно такое же количество правоохранителей, как и в прошлом году – около 2 тысяч человек.

Также Крищенко напомнил украинцам о запрете пропаганды нацистского и коммунистического режимов и использования их символики во время массовых мероприятий.

Учитывая политические процессы в стране мы наблюдаем с одной стороны какие-то ожидания, с другой предостережения, что мы будем к кому-то относиться лояльнее относительно запрещенных символов, полиция будет выполнять закон о декоммунизации,

– отметил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Видео: Андрей Крищенко о 9 мая

Видео: марш "Бессмертного Полка" прошлых лет

Что такое закон о декоммунизации9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.



Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и таким, который проводил политику государственного террора. Согласно закону, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики "признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается".

Что такое "Бессмертный полк""Бессмертный полк" – это российская общественная организация, начальная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств, в том числе и в Украине: 9 мая акции происходили и в Киеве.



В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена ​​не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.