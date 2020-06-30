Возле Киева прямо из-под земли снова забил гейзер высотой примерно с 4-этажный дом. Произошло это 30 июня на бульваре Дружбы народов недалеко от станции метро.

Что известно о прорыве канализационной трубы в Киеве

Гейзер образовался на парковке возле супермаркета "Новус". Об этом сообщает паблик "Киев оперативный" на своей фейсбук-странице.

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По словам очевидцев, струя воды била прямо из канализационного люка. В комментариях люди замечают, что здесь уже не первый раз происходит прорыв. Подобный случай произошел и в прошлом году.

Впоследствии поток воды коммунальщикам удалось перекрыть.

Гейзер воды на парковке в Киеве: смотрите видео

Где расположен супермаркет "Новус" в Киеве – смотрите карту: