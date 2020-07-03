На улице Введенской, что в самом историческом центре Киева, на Подоле, около 23:00 2 июля прорвало трубу. Напор воды был мощным, но хотя бы не горячим.

Так, струмінь води, за словами очевидців, спершу бив на відстань у 10 метрів. Про це інформують у фейсбук-спільноті Kyiv Operative.

Нещодавно Фонтан з каналізаційного люка: у Києві з-під землі знову забив гейзер – відео

Користувачі соцмереж пишуть, що струмінь води був такої сили, що сягав сусідньої Волоської вулиці.



Прорив труби у центрі Києва / Фото "Українська правда"

За інформацією "Української правди", на місці працювали поліцейські та рятувальники. Подія трапилась близько 23 години, а вже о 23:30 напір води вдалось приборкати.

Прорив труби на Подолі в Києві: відео

У Києві прорвало трубу: фонтан бив на 10 метрів https://t.co/lov6BJYRYH pic.twitter.com/DBFtqewQaP — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) July 2, 2020

"Фонтан" у центрі столиці: відео

Вулиця Введенська у Києві на мапі:

У Києві, на жаль, доволі часто трапляються такі інциденти. Приміром, у січні через прорив теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza навіть постраждали люди. Сімох осіб довелося госпіталізувати через опіки, отримані від контакту з окропом.