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      Прорывы теплотрассы в Киеве: все что известно

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      В Киеве произошли 4 аварии на теплосетях / Фейсбук Киевтеплоэнерго

      За последние 3 дня в Киеве произошли 4 аварии на теплосетях. В результате инцидентов на улице выливалась горячая вода, а все вокруг наполнялось густым паром. Первый прорыв произошел возле Лыбедской площади, тогда затопило первый этаж помещения ТРЦ Ocean Plaza. Вторая авария произошла на Шулявке, третья – на Теремках-2. Четвертый раз столичную теплосеть прорвало вблизи Севастопольской площади.

      Самым масштабным был первый прорыв теплосети возле Ocean Plaza. В результате него пострадали 7 человек. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий всех аварий.

      Подробно: Потоп в Ocean Plaza в Киеве: есть пострадавшие с ожогами – фото и видео

      Авария теплотрассы вблизи Ocean Plaza

      • ​Первый прорыв теплосети случился вечером 13 января на улице Антоновича рядом с ТРЦ Ocean Plaza. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
      • На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток попала задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
      • Всего мчсники спасли 13 человек. Четырех человек вытащили из маршрутного такси, которое попало задними колесами в яму. Три человека были в троллейбусе. Шестеро оставались на первом этаже торгового центра Осеап Plaza, где и произошла авария. Еще 7 человек госпитализировали. По состоянию на вечер 14 января в больнице находились 6 пострадавших. Ожоги у них поверхностные, состояние у людей тяжелое.
      • По факту прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве полиция открыла уголовное производство и начала расследовать дело как умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства. Позже в прокуратуре Киева сообщили, что изменили квалификацию дела. Теперь его будут расследовать как нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранении промпродукции правил, касающихся безопасного ее использования.
      • Вероятная причина прорыва – изношенность сети. Трубопровод был проложен еще в 1987 году, он обслуживает около 3 тысяч зданий.
      • Из-за инцидента на улице Антоновича еще вечером 13 января образовался большой затор. Движение автомобильного транспорта в районе Лыбедской площади было перекрыто и 14 января.
      • Ремонтные работы по восстановлению теплотрасс продолжаются.

      київ центр прорвало теплотрасу маршрутка
      Маршрутка провалилась задними колесами в яму / Фото 24 канала

      Ocean Plaza затопило
      Ocean Plaza затопило / dsns.gov.ua


      Затопленный этаж Ocean Plaza / dsns.gov.ua

      Затопление первого этажа ТРЦ Ocean Plaza: смотрите виде

       

      Прорыв теплотрассы в Киеве: смотрите фото 24 канала

      Корреспонденты 24 канала на месте аварии: видео

      В центре Киева прорвало теплотрассу: смотрите видео 24 канала

      Прорыв теплотрассы на Шулявке

      Второй инцидент произошел на улице Нижнеключевой, вблизи жилого комплекса Campus. На этот раз удалось избежать пострадавших.

      Читайте также: В Венеции пересохли каналы: фото, видео

      На Шулявке возле ЖК Campus прорвало трубу: видео

       

      Авария на Теремках-2

      В третий раз теплосеть прорвало на столичных Теремках-2. Инцидент произошел 14 января. Густой пар от кипятка закрывал собой многоэтажки.

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      На Теремках прорвало теплосеть: видео

       

      Прорыв теплосети возле Севастопольской площади

      Четвертый за последние 3 дня инцидент произошел на улице Семьи Идзиковских, расположенной неподалеку Севастопольской площади. Густая пара заполнила дворы. Залило кипятком также Донецкий переулок, улицу Донецкую.

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      прорив тепломережі київ

      В Киеве в четвертый раз за последние 3 дня прорвало теплосеть / Фейсбук Киева Оперативного

      київ прорив тепломережі
      Инцидент произошел на улице Семьи Идзиковских / Фейсбук Киева Оперативного

      Прорыв теплосети вблизи Севастопольской площади в Киеве: видео

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Прорыв теплотрассы у Ocean Plaza Аварии и ДТП Новости Киева Постраждалі Чрезвычайное происшествие
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