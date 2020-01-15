Прорывы теплотрассы в Киеве: все что известно
За последние 3 дня в Киеве произошли 4 аварии на теплосетях. В результате инцидентов на улице выливалась горячая вода, а все вокруг наполнялось густым паром. Первый прорыв произошел возле Лыбедской площади, тогда затопило первый этаж помещения ТРЦ Ocean Plaza. Вторая авария произошла на Шулявке, третья – на Теремках-2. Четвертый раз столичную теплосеть прорвало вблизи Севастопольской площади.
Самым масштабным был первый прорыв теплосети возле Ocean Plaza. В результате него пострадали 7 человек. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий всех аварий.
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Авария теплотрассы вблизи Ocean Plaza
- Первый прорыв теплосети случился вечером 13 января на улице Антоновича рядом с ТРЦ Ocean Plaza. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
- На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток попала задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
- Всего мчсники спасли 13 человек. Четырех человек вытащили из маршрутного такси, которое попало задними колесами в яму. Три человека были в троллейбусе. Шестеро оставались на первом этаже торгового центра Осеап Plaza, где и произошла авария. Еще 7 человек госпитализировали. По состоянию на вечер 14 января в больнице находились 6 пострадавших. Ожоги у них поверхностные, состояние у людей тяжелое.
- По факту прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве полиция открыла уголовное производство и начала расследовать дело как умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства. Позже в прокуратуре Киева сообщили, что изменили квалификацию дела. Теперь его будут расследовать как нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранении промпродукции правил, касающихся безопасного ее использования.
- Вероятная причина прорыва – изношенность сети. Трубопровод был проложен еще в 1987 году, он обслуживает около 3 тысяч зданий.
- Из-за инцидента на улице Антоновича еще вечером 13 января образовался большой затор. Движение автомобильного транспорта в районе Лыбедской площади было перекрыто и 14 января.
- Ремонтные работы по восстановлению теплотрасс продолжаются.
Маршрутка провалилась задними колесами в яму / Фото 24 канала
Ocean Plaza затопило / dsns.gov.ua
Затопленный этаж Ocean Plaza / dsns.gov.ua
Затопление первого этажа ТРЦ Ocean Plaza: смотрите виде
Прорыв теплотрассы в Киеве: смотрите фото 24 канала
Корреспонденты 24 канала на месте аварии: видео
В центре Киева прорвало теплотрассу: смотрите видео 24 канала
Прорыв теплотрассы на Шулявке
Второй инцидент произошел на улице Нижнеключевой, вблизи жилого комплекса Campus. На этот раз удалось избежать пострадавших.
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На Шулявке возле ЖК Campus прорвало трубу: видео
Авария на Теремках-2
В третий раз теплосеть прорвало на столичных Теремках-2. Инцидент произошел 14 января. Густой пар от кипятка закрывал собой многоэтажки.
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На Теремках прорвало теплосеть: видео
Прорыв теплосети возле Севастопольской площади
Четвертый за последние 3 дня инцидент произошел на улице Семьи Идзиковских, расположенной неподалеку Севастопольской площади. Густая пара заполнила дворы. Залило кипятком также Донецкий переулок, улицу Донецкую.
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В Киеве в четвертый раз за последние 3 дня прорвало теплосеть / Фейсбук Киева Оперативного
Инцидент произошел на улице Семьи Идзиковских / Фейсбук Киева Оперативного
Прорыв теплосети вблизи Севастопольской площади в Киеве: видео