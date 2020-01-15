Прорывы теплотрассы в Киеве: все что известно

За последние 3 дня в Киеве произошли 4 аварии на теплосетях. В результате инцидентов на улице выливалась горячая вода, а все вокруг наполнялось густым паром. Первый прорыв произошел возле Лыбедской площади, тогда затопило первый этаж помещения ТРЦ Ocean Plaza. Вторая авария произошла на Шулявке, третья – на Теремках-2. Четвертый раз столичную теплосеть прорвало вблизи Севастопольской площади.