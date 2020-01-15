13:41
15 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская
      Вєсті Кремля
      22:29, 14 января
      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев
      Вєсті.UA
      19:59, 14 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Прорыв теплотрассы возле Ocean Plaza: какова ситуация сейчас

      37 Читати новину українською
      Ситуация вблизи ТРЦ Ocean Plaza / 24 канал

      Утром 15 января сотрудники Киевтеплоэнерго завершили ремонт трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza. Начались работы по восстановлению асфальта. Движение на улицах вблизи места прорыва теплотрассы до сих пор остается затруднительным.

      О том, что результаты аварии удалось ликвидировать, сообщили в фейсбуке Киевтеплоэнерго.

      Обратите внимание: В Киеве продолжаются прорывы теплосетей: кипятком залило район Севастопольской площади – видео

      Аварийные бригады Киевтеплоэнерго завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza. С момента обнаружения повреждения три бригады работали в круглосуточном режиме,
      – говорится в сообщении.

      Аварийщики разрыли место повреждения, демонтировали трубопровод, гидроизолировали и укрупнили узлы трубопроводов. Кроме того, заменили весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метра на проезжей части.

      В Киевтеплоэнерго также добавили, что сейчас начинаются работы по восстановлению асфальтового покрытия.

      Движение на улицах вблизи аварии и в дальнейшем осложнено. В частности, трудно проехать в районе улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской, а также в районе Мариинского парка. Большое скопление автомобилей наблюдается возле станции метро Печерская – на улице Генерала Алмазова. Лучше обходить улицу Антоновича, движение по которой до сих пор перекрыто из-за прорыва теплотрассы.

      Ситуация на месте прорыва теплосети возле Ocean Plaza / Фото Андрея Костюка (24 канал)

       

      Авария теплотрассы вблизи Ocean Plaza: что известно

      • Прорыв теплосети произошел вечером 13 января на улице Антоновича рядом с ТРЦ  Ocean Plaza. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
      • На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток попала задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
      • Всего чрезвычайники спасли 13 человек. Четырех человек извлекли из маршрутного такси, которое попало задними колесами в яму. Три человека были в троллейбусе. Шестеро оставалось на первом этаже торгового центра Осеап Plaza, где и произошла авария. Еще 7 человек госпитализировали. По состоянию на утро 15 января в больнице оставались 5 пострадавших. Ожоги у них поверхностные, состояние у людей не тяжелое.
      • По факту прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве полиция открыла уголовное производство и начала расследовать дело как умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства. Позже в прокуратуре Киева сообщили, что изменили квалификацию дела. Теперь его будут расследовать как нарушения при разработке, конструировании, изготовлении или хранении промпродукции, правил, касающихся безопасного ее использования.
      • За последние три дня прорывы теплосети произошли еще в 3 местах Киева. Подробнее читайте здесь.
      Как сбили самолет МАУ в Иране: все видео
      сегодня
      46286
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Прорыв теплотрассы у Ocean Plaza Аварии и ДТП Новости Киева Транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:25 Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева
      Ірина Поліщук 2804
      сегодня , 12:11 Дело Шеремета: адвокаты обнародовали показательные документы для оправдания Антоненко. Эксклюзив
      Катерина Петренко 103
      сегодня , 09:02 День рождения Википедии: то, чего вы могли не знать о популярной энциклопедии
      Михайло Года 726
      сегодня , 08:50 Аваков может превратить Зеленского в марионетку: эксклюзивное интервью с Дмитрием Гнапом
      Олена Трибушна 771
      сегодня , 08:40 Время уходить от совковой уравниловки, или Дешева рыбка – плохая юшка: о зарплатах депутатов
      Борислав Береза 567
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук