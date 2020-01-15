Прорыв теплотрассы возле Ocean Plaza: какова ситуация сейчас
Утром 15 января сотрудники Киевтеплоэнерго завершили ремонт трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza. Начались работы по восстановлению асфальта. Движение на улицах вблизи места прорыва теплотрассы до сих пор остается затруднительным.
О том, что результаты аварии удалось ликвидировать, сообщили в фейсбуке Киевтеплоэнерго.
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Аварийные бригады Киевтеплоэнерго завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza. С момента обнаружения повреждения три бригады работали в круглосуточном режиме,
– говорится в сообщении.
Аварийщики разрыли место повреждения, демонтировали трубопровод, гидроизолировали и укрупнили узлы трубопроводов. Кроме того, заменили весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метра на проезжей части.
В Киевтеплоэнерго также добавили, что сейчас начинаются работы по восстановлению асфальтового покрытия.
Движение на улицах вблизи аварии и в дальнейшем осложнено. В частности, трудно проехать в районе улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской, а также в районе Мариинского парка. Большое скопление автомобилей наблюдается возле станции метро Печерская – на улице Генерала Алмазова. Лучше обходить улицу Антоновича, движение по которой до сих пор перекрыто из-за прорыва теплотрассы.
Ситуация на месте прорыва теплосети возле Ocean Plaza / Фото Андрея Костюка (24 канал)
Авария теплотрассы вблизи Ocean Plaza: что известно
- Прорыв теплосети произошел вечером 13 января на улице Антоновича рядом с ТРЦ Ocean Plaza. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
- На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток попала задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
- Всего чрезвычайники спасли 13 человек. Четырех человек извлекли из маршрутного такси, которое попало задними колесами в яму. Три человека были в троллейбусе. Шестеро оставалось на первом этаже торгового центра Осеап Plaza, где и произошла авария. Еще 7 человек госпитализировали. По состоянию на утро 15 января в больнице оставались 5 пострадавших. Ожоги у них поверхностные, состояние у людей не тяжелое.
- По факту прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве полиция открыла уголовное производство и начала расследовать дело как умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства. Позже в прокуратуре Киева сообщили, что изменили квалификацию дела. Теперь его будут расследовать как нарушения при разработке, конструировании, изготовлении или хранении промпродукции, правил, касающихся безопасного ее использования.
- За последние три дня прорывы теплосети произошли еще в 3 местах Киева. Подробнее читайте здесь.