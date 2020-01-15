Прорыв теплотрассы возле Ocean Plaza: какова ситуация сейчас

Утром 15 января сотрудники Киевтеплоэнерго завершили ремонт трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza. Начались работы по восстановлению асфальта. Движение на улицах вблизи места прорыва теплотрассы до сих пор остается затруднительным.

О том, что результаты аварии удалось ликвидировать, сообщили в фейсбуке Киевтеплоэнерго.

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Аварийные бригады Киевтеплоэнерго завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza. С момента обнаружения повреждения три бригады работали в круглосуточном режиме,

– говорится в сообщении.

Аварийщики разрыли место повреждения, демонтировали трубопровод, гидроизолировали и укрупнили узлы трубопроводов. Кроме того, заменили весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метра на проезжей части.

В Киевтеплоэнерго также добавили, что сейчас начинаются работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Движение на улицах вблизи аварии и в дальнейшем осложнено. В частности, трудно проехать в районе улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской, а также в районе Мариинского парка. Большое скопление автомобилей наблюдается возле станции метро Печерская – на улице Генерала Алмазова. Лучше обходить улицу Антоновича, движение по которой до сих пор перекрыто из-за прорыва теплотрассы.

Ситуация на месте прорыва теплосети возле Ocean Plaza / Фото Андрея Костюка (24 канал)

Авария теплотрассы вблизи Ocean Plaza: что известно