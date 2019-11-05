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      В центре Киева прорвало трубу: асфальт "поплыл", под землю ушла иномарка – фото, видео

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      Провалился асфальт и автомобиль на Шота Руставели: видео, фото
      Авто застряло в расплавленном асфальте / фото из соцсетей

      Инцидент произошел на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского. Киевляне говорят: подобные случаи на этой части дороги – не редкость. "Гейзеры", что вырвались из-под земли, уже частично расплавили асфальтовое покрытие.

      Оно провалилось под двумя автомобилями. Один из них попал в ловушку: его колеса застряли в покрытии. Водитель иномарки поспешил покинуть ее салон, он получил ожоги от горячей воды. Об инциденте с места событий сообщает кореспо

      А вот, как в Киеве "плавали" в прошлом году:В Киеве произошел масштабный прорыв трубы: улицы превратились в озеро

      Искренне жаль водителя пострадавшего автомобиля. Интересно, кто будет компенсировать убытки... Коты, в центре Киева – бесплатные горячие ванны, скраб, спа,
      – иронизируют в соцсетях.

      Вероятно, из-за запуска отопительного сезона в столице на улице Шота Руставели прорвало гнилую трубу. На месте работают аварийные службы.

      "Асфальт расплавился, как сыр на горячем бутерброде. Объезжайте", – пишут пользователи соцсетей.

      Ситуация на перекрестке Руставели и Саксаганского в Киеве: видео

      автомобіль провалився Київ Руставелі Саксаганського
      Автомобиль провалился в расплавленный асфальт/ фото Марии Писаренко (24 канал)

      Саксаганського Руставелі Київ дорога асфальт прорив труби
      Место инцидента уже загородили для проезда/ фото Марии Писаренко (24 канал)

      Саксаганського Руставелі прорив труби Київ
      На месте работают экстренные службы/ фото Марии Писаренко (24 канал)

      Саксаганського Руставелі прорив труби
      ​"Асфальт расплавился, будто сыр", – пишут в сети/ фото из соцсетей

      Место аварии: перекресток Саксаганского – Руставели, центр Киева

      Как передает с места инцидента кореспондент 24 канала, под асфальт провалилась одна машина, другую – почти затопило горячей водой. Однако ее вовремя оттащил цепями водитель проезжавшего мимо трактора.

      Ну что, в Киеве дали отопление и горячую воду. Вот и она,
      – пошутил водитель спасенного автомобиля.


      Машина и ее водитель, которым повезло больше/ фото Марии Писаренко (24 канал)

      Водитель иномарки, которая провалилась под землю, ошпарил кипятком ноги. Его автомобиль не застрахован.

      Инцидент произошел в час пик, поэтому Киев сразу сковали пробки. Маршрутки и автомобили объезжают место происшествия по тротуару.


      Люди и автомобили на тротуаре – такой вот временный объезд устроили в центре Киева/ фото Марии Писаренко (24 канал)

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Водоснабжение Дороги Новости Киева
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