В центре Киева прорвало трубу: асфальт "поплыл", под землю ушла иномарка – фото, видео

Инцидент произошел на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского. Киевляне говорят: подобные случаи на этой части дороги – не редкость. "Гейзеры", что вырвались из-под земли, уже частично расплавили асфальтовое покрытие.

Оно провалилось под двумя автомобилями. Один из них попал в ловушку: его колеса застряли в покрытии. Водитель иномарки поспешил покинуть ее салон, он получил ожоги от горячей воды. Об инциденте с места событий сообщает кореспо

А вот, как в Киеве "плавали" в прошлом году:В Киеве произошел масштабный прорыв трубы: улицы превратились в озеро

Искренне жаль водителя пострадавшего автомобиля. Интересно, кто будет компенсировать убытки... Коты, в центре Киева – бесплатные горячие ванны, скраб, спа,

– иронизируют в соцсетях.

Вероятно, из-за запуска отопительного сезона в столице на улице Шота Руставели прорвало гнилую трубу. На месте работают аварийные службы.

"Асфальт расплавился, как сыр на горячем бутерброде. Объезжайте", – пишут пользователи соцсетей.

Ситуация на перекрестке Руставели и Саксаганского в Киеве: видео



Автомобиль провалился в расплавленный асфальт/ фото Марии Писаренко (24 канал)



Место инцидента уже загородили для проезда/ фото Марии Писаренко (24 канал)



На месте работают экстренные службы/ фото Марии Писаренко (24 канал)



​"Асфальт расплавился, будто сыр", – пишут в сети/ фото из соцсетей

Место аварии: перекресток Саксаганского – Руставели, центр Киева

Как передает с места инцидента кореспондент 24 канала, под асфальт провалилась одна машина, другую – почти затопило горячей водой. Однако ее вовремя оттащил цепями водитель проезжавшего мимо трактора.

Ну что, в Киеве дали отопление и горячую воду. Вот и она,

– пошутил водитель спасенного автомобиля.



Машина и ее водитель, которым повезло больше/ фото Марии Писаренко (24 канал)

Водитель иномарки, которая провалилась под землю, ошпарил кипятком ноги. Его автомобиль не застрахован.

Инцидент произошел в час пик, поэтому Киев сразу сковали пробки. Маршрутки и автомобили объезжают место происшествия по тротуару.



Люди и автомобили на тротуаре – такой вот временный объезд устроили в центре Киева/ фото Марии Писаренко (24 канал)