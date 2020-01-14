Прорыв трубы возле Ocean Plaza: когда закончат работы и возобновят движение по улице Антоновича

Ликвидацию повреждения возле торгового центра Осеап Plaza, где вечером в понедельник прорвало трубу, завершат утром 15 января. Во второй половине этого дня планируют восстановить транспортное движение по улице Антоновича, что рядом с ТРЦ.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что сейчас на месте аварии работают 3 их аварийно-восстановительные бригады, задействована спецтехника. Они планируют заменить весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метра на проезжей части.

Важно: из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza транспорт Киева изменил маршруты

Коммунальщики отметили, что сварочные работы будут завершены ночью 15 января. Тогда они начнут восстановление асфальтового покрытия на проезжей части улицы.



Ремонтные работы возле ТРЦ Ocean Plaza / фото Киевтеплоэнерго

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев добавил, что транспортное движение по улице Антоновича предварительно восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января.

Схема временного объезда ТРЦ Ocean Plaza / фото КГГА

В Киевтеплоэнерго также отметили, что ТРЦ Ocean Plaza построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей.

Что известно о прорыве трубы возле Осеап Plaza: