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      Прорыв трубы возле Ocean Plaza: когда закончат работы и возобновят движение по улице Антоновича

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      Место прорыва трубы возле ТРЦ Осеап Plaza / Фото с Facebook Киевтеплоэнерго

      Ликвидацию повреждения возле торгового центра Осеап Plaza, где вечером в понедельник прорвало трубу, завершат утром 15 января. Во второй половине этого дня планируют восстановить транспортное движение по улице Антоновича, что рядом с ТРЦ.

      В Киевтеплоэнерго сообщили, что сейчас на месте аварии работают 3 их аварийно-восстановительные бригады, задействована спецтехника. Они планируют заменить весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метра на проезжей части.

      Важно: из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza транспорт Киева изменил маршруты

      Коммунальщики отметили, что сварочные работы будут завершены ночью 15 января. Тогда они начнут восстановление асфальтового покрытия на проезжей части улицы.


      Ремонтные работы возле ТРЦ Ocean Plaza / фото Киевтеплоэнерго

      Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев добавил, что транспортное движение по улице Антоновича предварительно восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января.

      Схема временного объезда ТРЦ Ocean Plaza / фото КГГА

      В Киевтеплоэнерго также отметили, что ТРЦ Ocean Plaza построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей.

       

      Что известно о прорыве трубы возле Осеап Plaza:

      • Вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбидская" и ТРЦ Осеап Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
      • На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток провалилась задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
      • В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей.
      • Причина прорыва – изношенность сети. Трубопровод был проложен еще в 1987 году, он обслуживает около 3 тысяч зданий
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие Авто Транспорт
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