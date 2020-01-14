Прорыв трубы возле Ocean Plaza: коммунальщики отличились заявлением о нарушениях со стороны ТРЦ
Вечером 13 января рядом с ТРЦ Оcean Plaza в Киеве прорвало теплотрассу. Улицу Антоновича, а также первый этаж торгового центра залило кипятком, пострадали 7 человек. Между тем в Киевтеплоэнерго намекают: теплотрассу могло прорвать из-за нарушений в строительстве Ocean Plaza.
При строительстве ТРЦ Ocean Plaza были нарушены нормативы в охранной зоне теплосетей. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела эксплуатации тепловых сетей Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин, передает УНИАН.
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При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль, но которая проходит не по этому участку, а чуть дальше, построена с нарушением охранной зоны,
– подчеркнул он.
Теперь специальная комиссия должна решить, повлияло ли это на прорыв трубопровода. В то же время, Пелипишин опроверг информацию о том, что гидравлические испытания могли повлечь аварию теплосети.
"Этот участок трубопровода, которий сейчас ремонтируется, в июне прошел такое испытание и выдержал испытательное давление... Гидравлические испытания проводятся, согласно нормативным актам и правилам, поэтому мы здесь менять, к сожалению, ничего не можем", – добавил он.
Что известно о прорыве трубы возле Оcean Plaza:
- Вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбидская" и ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
- На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток провалилась задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
- В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей. Еще 13 человек, которые находились в эпицентре событий, спасателям удалось оперативно эвакуировать.
- Предполагаемая причина прорыва – изношенность сети. Трубопровод был проложен еще в 1987 году, он обслуживает около 3000 зданий.