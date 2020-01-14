Прорыв трубы возле Ocean Plaza: коммунальщики отличились заявлением о нарушениях со стороны ТРЦ

Вечером 13 января рядом с ТРЦ Оcean Plaza в Киеве прорвало теплотрассу. Улицу Антоновича, а также первый этаж торгового центра залило кипятком, пострадали 7 человек. Между тем в Киевтеплоэнерго намекают: теплотрассу могло прорвать из-за нарушений в строительстве Ocean Plaza.

При строительстве ТРЦ Ocean Plaza были нарушены нормативы в охранной зоне теплосетей. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела эксплуатации тепловых сетей Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин, передает УНИАН.

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При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль, но которая проходит не по этому участку, а чуть дальше, построена с нарушением охранной зоны,

– подчеркнул он.

Теперь специальная комиссия должна решить, повлияло ли это на прорыв трубопровода. В то же время, Пелипишин опроверг информацию о том, что гидравлические испытания могли повлечь аварию теплосети.

"Этот участок трубопровода, которий сейчас ремонтируется, в июне прошел такое испытание и выдержал испытательное давление... Гидравлические испытания проводятся, согласно нормативным актам и правилам, поэтому мы здесь менять, к сожалению, ничего не можем", – добавил он.

Что известно о прорыве трубы возле Оcean Plaza: