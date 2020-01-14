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      Прорыв трубы возле Ocean Plaza: коммунальщики отличились заявлением о нарушениях со стороны ТРЦ

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      Прорыв теплотрассы в Ocean Plaza / Андрей Костюк (24 канал)

      Вечером 13 января рядом с ТРЦ Оcean Plaza в Киеве прорвало теплотрассу. Улицу Антоновича, а также первый этаж торгового центра залило кипятком, пострадали 7 человек. Между тем в Киевтеплоэнерго намекают: теплотрассу могло прорвать из-за нарушений в строительстве Ocean Plaza.

      При строительстве ТРЦ Ocean Plaza были нарушены нормативы в охранной зоне теплосетей. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела эксплуатации тепловых сетей Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин, передает УНИАН.

      Важно: Потоп в Ocean Plaza в Киеве: есть пострадавшие с ожогами – фото и видео

      При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль, но которая проходит не по этому участку, а чуть дальше, построена с нарушением охранной зоны,
      – подчеркнул он.

      Теперь специальная комиссия должна решить, повлияло ли это на прорыв трубопровода. В то же время, Пелипишин опроверг информацию о том, что гидравлические испытания могли повлечь аварию теплосети.

      "Этот участок трубопровода, которий сейчас ремонтируется, в июне прошел такое испытание и выдержал испытательное давление... Гидравлические испытания проводятся, согласно нормативным актам и правилам, поэтому мы здесь менять, к сожалению, ничего не можем", – добавил он.

      Что известно о прорыве трубы возле Оcean Plaza:

      • Вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбидская" и ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
      • На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток провалилась задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
      • В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей. Еще 13 человек, которые находились в эпицентре событий, спасателям удалось оперативно эвакуировать.
      • Предполагаемая причина прорыва – изношенность сети. Трубопровод был проложен еще в 1987 году, он обслуживает около 3000 зданий.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Прорыв теплотрассы у Ocean Plaza Чрезвычайное происшествие Новости Киева
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