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      Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве: полиция открыла дело

      11 Читати новину українською
      По факту прорыва теплосети возле Ocean Plaza в Киеве полиция открыла дело / kiev.informator.ua

      По факту прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве полиция открыла уголовное производство и расследует дело как умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства.

      В полиции подтвердили, что в результате аварии в теплосети на улице Антоновича пострадали 10 человек, из которых 7 попали больницы.

      Читайте также: Возле Ocean Plaza в Киеве появился еще один провал в асфальте: фото и видео

      Сейчас в рамках досудебного расследования правоохранители проводят неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

      На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок.

      Заметим, что в связи с прорывом теплосети в Киеве с изменениями курсируют троллейбусы и автобусы.

      Ликвидацию аварии завершат утром 15 января. Во второй половине этого же дня планируют восстановить движение транспорта по улице Антоновича, что рядом с ТРЦ.

      Что известно о прорыве теплотрассы в Киеве

      Вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве рядом с ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком, затопило и первый этаж торгово-развлекательного центра.

      На месте также провалился асфальт и одна из маршруток провалилась задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.

      В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей.

      Смотрите видео с места прорыва теплотрассы в Киеве:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Расследования Полиция Аварии и ДТП
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