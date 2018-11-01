Прорыв в медицине: парализованный пациент снова начал ходить

Швейцарские медики сделали невозможное – поставили на ноги 30-летнего парализованного пациента Дэвида Мзи. Мужчина снова начал ходить, это стало возможно благодаря спинальному импланту.

Исследование революционного метода Швейцарского федерального технологического института в Лозанне было опубликовано в журнале Nature, сообщает CNN.

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Как известно, спинной мозг переносит информацию от головного мозга к другим частям тела, что позволяет человеку двигать конечностями. Поэтому медики вживили трем добровольцам, у которых имеются травмы позвоночника, электростимуляторы.

Импланты были использованы именно для того, чтобы преодолеть разрывы в спинном мозге и передать сигналы из головного мозга через поврежденные участки позвоночника.



В Швейцарии парализованный пациент снова начал ходить

Одному из добровольцев, 30-летнему Дэвиду Мзи, которому медики предрекали пожизненный паралич, стимулятор помог снова научиться ходить самостоятельно.

Результаты эксперимента на пациентах превзошли все ожидания — они смогли восстановить контроль над мышцами ног. Только за два дня новое движение становилось почти естественным для мужчин, а в течение недели они научились ходить с ограниченной помощью.

При этом двигательная активность в определенной степени сохранилась и после выключения стимуляторов. Однако ученые предупредили, что говорить об однозначном успехе пока рано, ведь исследования находятся на ранней стадии.

Не так давно мысль о том, что парализованный на протяжении многих лет человек снова сможет ходить, была лишь мечтой. Но благодаря этим достижениям науки мы приблизили мечту к реальности,

– говорится в статье.

Парализованный пациент снова начал ходить – видео

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