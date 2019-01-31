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      Прорыв в понимании работы мозга: сигналы превратили в слова

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      Искусственный интеллект научился распознавать сигналы мозга
      Искусственный интеллект научился распознавать сигналы мозга / futurum.today

      Ученые из Колумбийского университета создали искусственный интеллект, который может преобразовывать мозговые сигналы в устную речь.

      В разработке нейросети приняли участие пять добровольцев, страдающих эпилепсией и которым делали операцию на мозге. Ученые измеряли их мозговую активность в тот момент, когда они слушали фразы разных людей. Затем эти данные использовались для обучения искусственного интеллекта, пишет Scientific Reports.

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      Демонстрируя свою разработку, исследователи проигрывали добровольцам записи счета от нуля до девяти. Нейросеть анализировала мозговую активность участников и с помощью синтезатора голоса воспроизводила начальное слово. Точность воспроизведения составила 75% – намного выше, чем ожидали ученые.

      Штучний інтелект
      Искусственный интеллект переводит сигналы в слова

      Сейчас команда работает над расширением возможностей искусственного интеллекта, чтобы он мог распознавать сложные слова и словосочетания. В будущем технология поможет людям с полностью парализованным телом, но невредимым мозгом, общаться с окружающим миром.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Искусственный интеллект
      Источник: 24 Канал
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