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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Прошел последний день Чемпионата Европы по летним видам спорта: итоги

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Сборная Украины завоевала 26 медалей, среди которых восемь "золотых", на Чемпионате Европы по летним видам спорта.

Украинцы собрали плодотворный урожай на "Европейской Олимпиаде". В рамках экспериментального турнира – Чемпионата Старого света из летних видов спорта – наша сборная отличилась чуть ли не в каждом виде спорта.

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В последний день успели закрыть медальный пробел и в спортивной гимнастике. Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл "серебро" в опорном прыжке.

Игорь Радивилов

От звания Чемпиона Европы украинца отделили тридцать четыре тысячных балла.

Украина заняла восьмое место в медальном зачете чемпионата, завоевав восемь "золотых" и 26 медалей в целом.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 канал
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