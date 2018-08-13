Прошел последний день Чемпионата Европы по летним видам спорта: итоги

Сборная Украины завоевала 26 медалей, среди которых восемь "золотых", на Чемпионате Европы по летним видам спорта.

Украинцы собрали плодотворный урожай на "Европейской Олимпиаде". В рамках экспериментального турнира – Чемпионата Старого света из летних видов спорта – наша сборная отличилась чуть ли не в каждом виде спорта.

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В последний день успели закрыть медальный пробел и в спортивной гимнастике. Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл "серебро" в опорном прыжке.

Игорь Радивилов

От звания Чемпиона Европы украинца отделили тридцать четыре тысячных балла.

Украина заняла восьмое место в медальном зачете чемпионата, завоевав восемь "золотых" и 26 медалей в целом.

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