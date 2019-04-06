Прошел все горячие точки войны: на Львовщине провели в последний путь военного

На Львовщине попрощались с бойцом Первой отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса. Роман Федоришин на войне был с самого начала.

Прошел бои за поселок Пески Донецкой области, Донецкий аэропорт и Авдеевку, но 2 апреля, к сожалению, погиб.

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На войну Роман Федоришин отправился сразу после Майдана – не мог стоять в стороне событий, которые разрушали его страну.



Роман Федоришин

После того, как совсем рядом подорвалась мина, Роман получил тяжелое ранение в живот и голову. И даже это не остановило его. И он снова поехал на войну.

Даже когда был ранен, он лежал перемотанный, но всегда улыбался. Никогда не было такого, чтобы он был печальный. Всегда мог поддержать и был хорошим человеком,

– сказала подруга семьи Дзвина.

Провести своего собрата в последний путь приехали бойцы Добровольческого украинского корпуса. О 28-летнем погибшем друге вспоминают только с теплотой и уважением.

Он был светлым, добрым человеком. Его слушали даже высокие чиновники, они его слушали. Он настолько прост был, находил со всеми общий язык,

– заявил побратим Романа "Росомаха".

Погиб Роман Федоришин в Авдеевке в результате ДТП. Похоронили Романа Федоришина в родном городе Ходорове на Львовщине. Без отца осталась трехлетняя дочь – Виктория.

С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.