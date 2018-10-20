Прощай, Болдуин: жена Джастина Бибера планирует сменить фамилию

Появилось еще одно подтверждение брака Хейли Болдуин и Джастина Бибера. Так, 10 октября модель подала заявку на регистрацию торговой марки для своей собственной линейки одежды под названием "Хейли Бибер".

Пока неизвестно, официально ли девушка изменила свою фамилию. Однако и от своей девичьей фамилии Хейли не отказалась. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В ее планах – закрепить за собой право использовать свою фамилию как товарный знак, так же, как и свои инициалы – HRB3. Так, для своей линии одежды девушка выбрала имя – Хейли Бибер.

Заявка Хейли Болдуин на регистрацию торговой марки

Кроме того, заявление на регистрацию было подано от имени компании Хейли Rhodedeodato Corp. Что интересно, это название также касается ее семьи: Rhode – это второе имя девушки, а Deodato – девичья фамилия ее матери.

Напомним, что Джастин и Хейли начали встречаться еще в 2015 году, но их роман продлился всего несколько месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с Баскин Чемпион, Джастин Бибер возобновил отношения с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая 2018 года, когда они пошли на романтическое свидание. Впоследствии стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.



Также Джастин Бибер приобрел для них поместье в Канаде, стоимость которого составляет более 5 миллионов долларов. Пара тайно посетила один из судов Нью-Йорка, где и произошло узаконивание их отношений.