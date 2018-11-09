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      Прощай, Victoria's Secret: Адриана Лима со слезами на глазах попрощалась с бельевым брендом

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      Адриана Лима покинула карьеру "ангела" Victoria's Secret
      Адриана Лима покинула карьеру "ангела" Victoria's Secret / www.gettyimages.in

      Знаменитая бразильская супермодель Адриана Лима навсегда попрощалась с бельевым брендом Victoria's Secret во время грандиозного шоу в Нью-Йорке. После 19 лет сотрудничества 37-летняя модель покинула ряды "ангелов".

      Показ белья Victoria's Secret Fashion Show 2018 состоялся 8 ноября в Нью-Йорке. Модели демонстрировали свои роскошные образы в новой коллекции белья и хвастались традиционными крыльями "ангелов". Но один из выходов моделей невероятно умилил всех присутствующих в зале шоу.

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      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Первый образ Адрианы Лимы на Victoria's Secret Fashion Show 2018

      Адриана Лима во время своего последнего в жизни выхода на показе Victoria's Secret с благодарностью положила руки на грудь и расплакалась. Модель не могла сдержать эмоций, так как позади осталось ее модельная жизнь в составе команды "ангелов" Victoria's Secret. На подиум она вышла в светло-сером белье и крыльях из перьев в форме павлина. Босоножки на каблуке из похожих перьев и серебристая накидка на туловище завершили образ.

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Адриана Лима покинула карьеру "ангела" Victoria's Secret


      Адриана Лима покинула карьеру "ангела" Victoria's Secret

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Akane 朱音 (@akane_japan_)

       

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      "Дорогая Виктория, спасибо, что показала мне мир, делишься своими секретами и, самое главное, не просто дала мне крылья, научила меня летать. Всем любви!", – написала в своем Instagram-посте Адриана Лима, добавив видеоролик с ее лучшими выходами за всю карьеру в Victoria's Secret.

       

      К слову, бразильянка Адриана Лима дебютировала на шоу Victoria's Secret в 1999 году. С тех пор она трижды имела честь представлять драгоценное Fantasy Bra на шоу – 2008, 2010 и 2014 годах.

      Напомним, что в этом году драгоценное бра The Dream Angels Fantasy Bra за миллион долларов представила 30-летняя шведская модель Эльза Хоск. Стоит добавить, что в 2017 году с карьерой "ангела" попрощалась еще одна модель Алессандра Амбросио. Как и Андриана Лима, она является уроженкой Бразилии, и в 2014 году бренд Victoria's Secret удостоил выйти в драгоценном белье не только Лиму, но и Амбросио, из-за чего показ получился еще эффектнее.

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
      Источник: 24 Канал
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