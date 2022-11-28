Прощальний турнір: хто із футболістів може завершити кар'єру після ЧС у Катарі

Цьогорічний чемпіонат світу з футболу став найобговорюванішою подію спортивного світу. Зокрема, й через цілу плеяду зіркових гравців, які вийдуть на поле востаннє.

Судячи з коментарів самих футболістів, у 2022 році професійну кар'єру завершать зіркові нападники Кріштіану Роланду та Ліонель Мессі. Окрім цього, попрощатися із футболом планують Дані Алвес, Мануель Ноєр, Карім Бензем, Олів'є Жиру та Лука Модрич.

Читайте також "Шахтар" може повторити шалений успіх "Динамо" кінця 1990-х

24 канал спільно з Vbet Україна відібрав легенд світового футболу, які цьогоріч попрощаються зі світовим турніром. Що варто знати про їхні найяскравіші досягнення, перемоги, поразки та очікування від ЧС-22 – дізнайтеся у нашому матеріалі.

Ліонель Мессі (35 років)



Зараз у 35-річного нападника є останній шанс стати чемпіоном світу / Фото Getty Images

Цьогоріч фани Мундіалю матимуть за честь спостерігати за п'ятим виїздом Мессі на чемпіонат світу з футболу. І, судячи з інтерв'ю аргентинця, він стане останнім. У попередніх ЧС Мессі сумарно забив 6 м'ячів, однак головний турнір досі не виграв.

Найближчим до перемоги футболіст опинився під час Мундіалю 2014 року, що відбувався в Бразилії. Тоді Аргентина потрапила у фінал, а Ліонель Мессі приніс своїй команді 4 голи та отримав звання найкращого гравця. Попри це, золото ЧС дісталось Німеччині.

Після цього за Мессі закріпився статус одного із наймотивованіших гравців. Зараз йому важливо доказати прихильникам, що не поступається у величі Пеле та Марадоні. Звідси якраз й азарт, із яким аргентинець боровся за довгоочікуваний трофей – Копа Америка-2021.

Попри те, що зараз у 35-річного нападника є останній шанс стати чемпіоном світу, перша гра "альбіселесте" шокувала вболівальників. Чи вдасться Аргентині та її лідеру реабілітуватися – стане відомо вже незабаром.

Олів'є Жіру (36 років)

. Один із головних фаворитів Мундіалю в Катарі збірна Аргентини зазнала поразки на старті турніру від Саудівської Аравії (1:2). Ліонель Мессі, який відзначився голом у ворота Саудівської Аравії, зазначив, що ніхто із команди не очікував такого старту.

До ЧС-2022 французькому форварду залишалося лише 2 голи до звання найкращого бомбардира в історії збірної Франції. За свою кар'єру він забив більше, ніж Платіні, Бензема чи Зідан та поступається лише Анрі (49 м'ячів проти 51). Того у Катарі Жіру може претендувати на важливу особисту перемогу. До того ж у виступах за збірну француз, як правило, демонструє непогані результати.

. Вже у першому матчі проти Австралії Олів'є Жиру забив 50-й м'яч за національну команду.



Олів'є Жіру натякнув що ЧС-22 стане для нього прощальним / Фото Getty Images

Усього Жіру провів у формі головної команди країни 3 матчі, отримавши чемпіонство разом зі збірною Франції у 2018 році.

Перед поїздкою у Катар Олів'є натякнув, що цей чемпіонат світу стане для нього останнім, проте на нещодавніх пресконференціях футболіст запевнив, що буде грати доти, доки тіло остаточно не відмовиться це робити. Однак, зважаючи на вік форварда, є шанси, що турнір 2022 року підсумує 11-річну кар'єру Жіру у французькій збірній.

Лука Модрич (37 років)

Лука Модрич дебютував на ЧС у 2006 році, однак тоді він не протримався на полі й 30 хвилин. Головним героєм збірної Хорватії він став у 2018 році, коли привів команду до фіналу, де вони програли збірній Франції. Сам Модрич на тому турнірі забив двічі та навіть був визнаний найкращим гравцем ЧС. Згодом футболіст завоював Золотий м'яч.



Модрич ще має шанс підкорити одне із локальних завдань / Фото Getty Images

Ймовірно, Лука вже досяг свого максимуму зі збірною й серйозно позмагатися за Кубок світу цьогоріч йому не вдасться. Втім, залишається шанс, що Модрич зможе підкорити якесь більш локальне завдання в Катарі. Наприклад, стати найкращим асистентом турніру або ж знову довести команду принаймні до півфіналу.

Кріштіану Роналду (37 років)

Португалець є світовим рекордсменом за кількістю голів у формі збірної, за яку виступає вже майже 20 років. З нею він брав срібло та золото чемпіонатів Європи, чого не можна сказати про чемпіонати світу.

Найкраще Роналду продемонстрував себе на дебютному турнірі у 2006 році. Тоді Португалія посіла четверте місце, а сам нападник забив гол Ірану. Вже через 4 роки на ЧС у ПАР футболіст зупинився в 1/8 фіналу. Забуксував він і у 2014-му, взагалі не вийшовши з групи.



Команда Роналду має всі шанси дійти до півфіналу / Фото Getty Images

Реабілітувати себе вдалося на минулому Мундіалі. Тоді Роналду оформив хет-трик у групі у ворота іспанців. Та навіть це не врятувало збірну Португалії від вильоту після матчу з Уругваєм.

Зараз команда Роналду має всі шанси дійти до півфіналу. А сам нападник обіцяє завершити професійну кар'єру лише після того, як виграє разом зі збірною Португалії чемпіонат світу 2022 року. Як розгортатиметься історія далі – залежить від результатів майбутніх матчів та зібраності самого футболіста.

Дані Алвес (39 років)

Найтитулованіший футболіст світу за сумісництвом є одним із найстарших гравців цьогорічного Мундіалю. За всю свою кар'єру він виграв два Копа Америка, два Кубка Конфедерацій, а у 2021 році йому підкорилась Олімпіада. Однак дібратися до золота ЧС бразильцю не вдалося.



Найтитулованіший футболіст світу Дані Алвес​ / Фото з інстаграму Daniel Alves

Найбільшим провалом Алвеса та й загалом "селесао" став турнір 2014 року. Тоді захисник перейшов на лаву запасних, програвши конкуренцію Майкону. Зрештою команда й зовсім програла у півфіналі турніру Німеччині з рахунком 1:7. Відігратися Дані також не вдалося – наступний чемпіонат він був змушений пропустити через травму.

Наразі Бразилія є одним із фаворитів цьогорічного ЧС, тож Алвес отримає прекрасну можливість гучно попрощатися із футболом.

Без шансу: хто із легенд не вийде на поле

Для чинного володаря Золотого м'яча Каріма Бензема чемпіонат у Катарі міг стати останнім шансом поповнити численні трофеї. Однак травма 34-річного нападника Реала не дозволить йому вийти на поле. Бензема отримав удар у стегно на суботньому тренуванні, а МРТ підтвердила серйозність пошкодження. Для повноцінного відновлення французу знадобиться 3 тижні, що унеможливлює його участь у матчах ЧС-2022.



Карім Бензема не доєднається до збірної через травму / Фото Getty Images

Чинний чемпіон світу та лідер Франції Н'Голо Канте також не доєднається до збірної через травму. Це одна із найбільших втрат як для катарського Мундіалю, так і для команди 31-річного півзахисника.

До речі. Преснель Кімпембе і Крістофер Нкунку також не зможуть зіграти за "Ле Бльо" у цьогорічному чемпіонаті світу з футболу.

Ветеран Мундіалю Серхіо Рамос, який мав шанс зіграти на п'ятому поспіль чемпіонаті світу, не потрапив до складу іспанської збірної. Схоже, 36-рчний футболіст, який виступав в основному складі, також втратив можливість грандіозно попрощатися із вболівальниками зі всього світу.