С 39-летним младшим сержантом пришли попрощаться сотни местных жителей. Также в последний путь его проводили много военных и побратимов с войны.

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Люди принесли сине-желтые стяги

Люди держали в руках сине-желтые стяги, а украинские военные несли портрет Алексея и его награды. Похоронили павшего воина на кладбище города Зеленодольск.

Смотрите фото с церемонии прощания / Фото со страницы Гильдии предпринимателей Апостоловской общины:

Что известно об Алексее Стрижаке

  • Алексею было 39 лет, родом – из Криворожского района Днепропетровской области.
  • Боец был младшим сержантом, боевым медиком 1-й роты, 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
  • Сначала обстоятельства его смерти были неизвестны, однако впоследствии сообщили, что Стрижак погиб во время обстрела.
  • Алексей получил смертельные осколочные ранения.