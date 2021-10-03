Прощание с героем: в последний путь провели погибшего на Донбассе Алексея Стрижака

В Зеленодольске, что в Днепропетровской области, 2 октября похоронили военного Алексея Стрижака. Украинский военный погиб на Донбассе 30 сентября во время обстрела артиллерии наемников.

С 39-летним младшим сержантом пришли попрощаться сотни местных жителей. Также в последний путь его проводили много военных и побратимов с войны.

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Люди принесли сине-желтые стяги

Люди держали в руках сине-желтые стяги, а украинские военные несли портрет Алексея и его награды. Похоронили павшего воина на кладбище города Зеленодольск.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.

Смотрите фото с церемонии прощания / Фото со страницы Гильдии предпринимателей Апостоловской общины:

Что известно об Алексее Стрижаке