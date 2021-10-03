Прощание с героем: в последний путь провели погибшего на Донбассе Алексея Стрижака
3 октября 2021 , 15:10Читати новину українською
В Зеленодольске, что в Днепропетровской области, 2 октября похоронили военного Алексея Стрижака. Украинский военный погиб на Донбассе 30 сентября во время обстрела артиллерии наемников.
С 39-летним младшим сержантом пришли попрощаться сотни местных жителей. Также в последний путь его проводили много военных и побратимов с войны.
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Люди принесли сине-желтые стяги
Люди держали в руках сине-желтые стяги, а украинские военные несли портрет Алексея и его награды. Похоронили павшего воина на кладбище города Зеленодольск.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.
Смотрите фото с церемонии прощания / Фото со страницы Гильдии предпринимателей Апостоловской общины:
Что известно об Алексее Стрижаке
- Алексею было 39 лет, родом – из Криворожского района Днепропетровской области.
- Боец был младшим сержантом, боевым медиком 1-й роты, 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
- Сначала обстоятельства его смерти были неизвестны, однако впоследствии сообщили, что Стрижак погиб во время обстрела.
- Алексей получил смертельные осколочные ранения.