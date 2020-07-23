В Днепропетровской области, в Верхнеднепровском районе попрощались с украинским защитником Ярославом Журавлем. Разведчик получил ранение во время коварного обстрела боевиков под Зайцево 13 июля. Его тело пророссийские боевики передали украинской стороне только 21 июля.

Загиблий герой захищав Україну з 2015 року

У рідне село загиблого – Андріївку приїхали попрощатись ветерани з кількох областей України. Також провели в останню путь героя рідні, друзі та товариші по службі. Про це інформує АрміяInform.

Важливо Обстріл бойовиками евакуаційної групи під Зайцевим: відоме ім'я бійця, який загинув

Побратими зазначають: Україну Ярослав Журавель захищав ще з 2015 року. Спочатку – у складі 20-го окремого мотопіхотного батальйону, потім продовжив службу у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний яр". На останнє бойове завдання герой йшов у лавах 36-ї бригади морської піхоти.

Як загинув Ярослав Журавель

13 липня група розвідників та саперів у білих шоломах та з позначками мала розпочати евакуаційну операцію – забрати тіло загиблого лейтенанта Дмитра Красногрудя. Як зазначив командир батальйону 36-ї бригади морської піхоти полковник Вадим Римаренко, з противником була досягнута домовленість про припинення вогню.

Проте окупант обіцянки не дотримав і відкрив вогонь. Під обстріл потрапив Ярослав Журавель. Йому на допомогу кинувся військовий медик Микола Ілін та був убитий.

Розвідник сам визвався йти першим

Римаренко каже, Журавель сам визвався йти за тілом Красногрудя, адже той був його бойовим товаришем.

У групі розвідників були ще два молоді хлопці, Ярослав одразу сказав: "У мене є родина, двоє дітей, а вони ще 20-річні, тому це моя місія". Коли поверталися по тіло командира, Ярослав йшов першим, за ним йшли сапери,

– розповів Римаренко.

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До загиблого товариша Журавель не дійшов 15 метрів

До тіла Красногрудя Журавель не дійшов метрів 15, коли бойовики відкрили вогонь. Жодні спроби врятувати пораненого бійця не вдались, адже ворог не припиняв стріляти – з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї.

Бойовики повідомили, що знайшли тіло українця 17 липня, віддали його українській стороні лише 21 липня.

Дивіться фото з прощання з українським захисником / Фото АрміяInform: