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      Прощание с бойцами, которые трагически погибли во время обстрела снайперов: фото 18+

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      Прощание с бойцами, которые трагически погибли во время обстрела снайперов
      Прощание с бойцами, которые трагически погибли во время обстрела снайперов / Коллаж 24 канала

      14 сентября похоронили двоих морпехов, которые погибли от пуль снайперов. Так, на Николаевщине попрощались с 33-летним Николаем Обуховским, прапорщиком 36-й отдельной бригады морской пехоты, а на Черкасщине – с 21-летним Александром Линчевским. Это его пытался вытащить из-под обстрела Николай.

      У Александра остались родители, а у Николая – жена и двухлетняя дочь.

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      В батальоне вспоминают, что Николай Обуховский был опытным воином, на войне с самого ее начала. "Вышел из Дебальцево и продолжил службу. Имел большую любовь к небу и опыт в парашютном деле. Очень любил свою службу, никогда не отступал назад, жаждал победы и всегда подтверждал это делом", – отметили в батальоне морской пехоты.

      А теща Николая рассказывает, что он очень любил свою маму, сестру и Украину. "Я сколько раз говорила – сыночек, не ходи в АТО. А он отвечал – я не могу, теща, не могу. И сказал, что вернется", – добавляет она.

      Александру Линчевскому был всего 21 год. Воин родом из Шполянщины, Черкаской области, и погиб от пули снайпера во время выполнения боевых задач вблизи Волновахи.

      Как прощались с Николаем Обуховским и Александром Линчевским:

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Черкасс Новости Николаева Вооруженные силы Украины Жертвы
      Источник: 24 канал
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