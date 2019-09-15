Прощание с бойцами, которые трагически погибли во время обстрела снайперов: фото 18+
14 сентября похоронили двоих морпехов, которые погибли от пуль снайперов. Так, на Николаевщине попрощались с 33-летним Николаем Обуховским, прапорщиком 36-й отдельной бригады морской пехоты, а на Черкасщине – с 21-летним Александром Линчевским. Это его пытался вытащить из-под обстрела Николай.
У Александра остались родители, а у Николая – жена и двухлетняя дочь.
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В батальоне вспоминают, что Николай Обуховский был опытным воином, на войне с самого ее начала. "Вышел из Дебальцево и продолжил службу. Имел большую любовь к небу и опыт в парашютном деле. Очень любил свою службу, никогда не отступал назад, жаждал победы и всегда подтверждал это делом", – отметили в батальоне морской пехоты.
А теща Николая рассказывает, что он очень любил свою маму, сестру и Украину. "Я сколько раз говорила – сыночек, не ходи в АТО. А он отвечал – я не могу, теща, не могу. И сказал, что вернется", – добавляет она.
Александру Линчевскому был всего 21 год. Воин родом из Шполянщины, Черкаской области, и погиб от пули снайпера во время выполнения боевых задач вблизи Волновахи.
Как прощались с Николаем Обуховским и Александром Линчевским:
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