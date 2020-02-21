Прощание с Героями Небесной Сотни: 21 февраля в истории Революции Достоинства

21 февраля разъяренные люди собрались на Майдане. В частности, чтобы попрощаться с погибшими Героями Небесной Сотни, которых накануне расстреляли силовики.

В этот же день к активистам присоединилась Львовская милиция.

Обратите внимание! Ключевые даты Евромайдана: Хроника

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подписал постановление об осуждении насилия. А Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Арсений Яценюк договорились об урегулировании кризиса в Украине.

Майдан освистал позицию и требовал немедленной отставки Януковича. И в результате под давлением активистов он сбежал из Межигорья.

Больше – смотрите в видео.



Хронология событий Революции Достоинства / Инфографика 24 канала