Прощание с погибшим во время пожара в колледже: похоронили спасателя Шатохина

Здание после пожара в Одесском колледже до сих пор в завалах. Специалисты работают на пепелище круглосуточно, ищут еще пропавших без вести. Накануне Одесса прощалась с пожарным Сергеем Шатохиным, который погиб, пытаясь спасти девушку.

Проститься с Сергеем Шатохиным в Одесский Спасо-Приображенский собор пришли сотни людей. Это родственники, знакомые, коллеги и неравнодушные местные жители.

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"Сергей был настоящим профессионалом своего дела. А за себя он сам сказал на пожаре", – рассказал первый заместитель председателя ГСЧС Одесской области Вадим Шулюк.

Сергей одним из первых приехал на место пожара. Когда поднимался по лестнице, чтобы эвакуировать детей из горящего здания, на него упала 17-летняя Ксения Бабенко.



Ксения Бабенко

По трехступенчатой лестнице поднимался спасать девушку. Девушка вылезла в окно и ей кричали: "Не прыгай, не прыгай, идет тебя спасать человек". Девушка в стадии паники, в состоянии аффекта прыгнула. Вместе упали, вместе погибли, – сообщил заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Александр Попович.



Сергей Шатохин

Полиция рассматривает три версии возгорания: неисправный электроудлинитель, окурок или поджог. Есть двое подозреваемых, однако их имена и должности пока не разглашают. Во время следствия выяснилось, что пожарная сигнализация в здании не сработала из-за неисправности. Уже отстранили от работы руководителя Одесской ГСЧС, его заместителя и руководителя областного департамента образования. По словам премьера, потому что не справились со своими обязанностями.

А спасатели продолжают непрерывно работать на пепелище. "Одно тело на лестничной клетке между третьим и четвертым этажом, одно тело на 5 этаже коридора", – заявил заместитель председателя ГСЧС Одесской области Александр Крицкий.



Территория у одесского колледжа

А в экономическом колледже тем временем уже восстановили обучение. Студентов со сгоревшего здания перевели в другие корпуса. Учителя говорят, что дети до сих пор в шоке.

Группы не полные сейчас. Не все дети являются на занятиях, но в принципе есть. Общее психологическое состояние, конечно, подавленное, но мы же педагоги, мы должны держаться. У нас работают психологи сейчас. Вот на большой перемене приглашена группа психологов, – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Галина Чепиль.

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