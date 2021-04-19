О красной зоне не слышали: молодежь оторвалась в Харькове как в доковидные времена – видео
Харьковские школьники устроили масштабную вечеринку возле ХАТОБ. Соответствующее видео появилось в сети. На кадрах видно, как подростки обнимаются, танцуют и упорно игнорируют любые противоэпидемические меры. Хотя Харьковщина сейчас находится в красной зоне.
Источник:тикток Китти
Возле здания Харьковского национального академического театра оперы и балета беззаботные дети устроили себе вечеринку в воскресенье, 18 апреля. Правда, получил огласку инцидент на следующий день.
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Что известно о тусовке возле ХАТОБ
- Большинство пабликов Харькова опубликовали видео одной из участниц этого события.
- Она записала несколько видео, которые опубликовала в инстаграме и тиктоке.
- На тусовке было больше 100 подростков. Они отрывались под трек российского блогера Егора Шипа.
- Вероятно, дети хотели поймать хайп и устроить вечеринку наподобие российских мажоров.
Кто такой Егор Шип19-летний российский видеоблогер, тиктокер, музыкальный исполнитель. Настоящее имя – Егор Кораблин, сын известного московского бизнесмена. Состояние Шипа, которое он заработал на рекламе в соцсетях, оценивают миллионами рублей.
Как отрывались школьники в Харькове: видео
Тусовка подростков под ХАТОБ: видео
Какие ограничения действуют в Харькове: подробно
- С 11 апреля на Харьковщине действуют ограничения красной зоны.
- Запрещена работа заведений общественного питания, а также ТРЦ и кинотеатров.
- Временно не работают непродовольственные рынки, а также спортзалы и бассейны.
Какие ограничения предусмотрены в каждой зоне карантина / Инфографика 24 канала
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