Харьковские школьники устроили масштабную вечеринку возле ХАТОБ. Соответствующее видео появилось в сети. На кадрах видно, как подростки обнимаются, танцуют и упорно игнорируют любые противоэпидемические меры. Хотя Харьковщина сейчас находится в красной зоне.