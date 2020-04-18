Прошу – оставайтесь дома и берегите себя: Виктор Ляшко поздравил украинцев с Пасхой

Заместитель главы Минздрава и главный санэпидемврач Украины поздравил граждан с Пасхальными праздниками и пожелал всем оставаться здоровыми. Он вновь решительно призвал украинцев оставаться дома и соблюдать карантин.

По его словам, однодневным массовым нарушением карантина можно свести на нет всю работу по недопущению массового распространения коронавируса. Об этом Виктор Ляшко написал на своей фейсбук-странице.

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Заместитель министра также рассказал о своих традициях празднования Пасхи. По его словам, в этом году в его семье поздравлять будут друг друга онлайн и смотреть трансляцию праздничных богослужений.

Одно из главных проявлений любви – это забота. В частности, забота о том, кто более слаб. Пасхальные праздники всегда вспоминаю с теплотой. В первую очередь потому, что есть ощущение единства, мы все рядом, даже если живем далеко друг от друга, а родные живы и в безопасности. Родителям объясните, что дома вы остались ради них. И как только завершится эпидемия, вы обязательно соберетесь все вместе,

– отметил Виктор Ляшко.

Он призвал помнить о том, что существует очень высокий риск инфицирования близких. Которые, в силу возраста или наличие хронических заболеваний, входят в группу риска.

Как праздновать Пасху в условиях карантина

Все богослужения в церквях должны проходить без верующих и исключительно с участием священников.

Прихожане смогут приобщиться к литургий во время онлайн-трансляций.

Верующие смогут посетить храмы на Пасху, однако индивидуально и до или после богослужений. В таком случае в большие церкви будут пускать не более десяти человек, а в маленькие – не больше одного.

Все посетители храмов должны быть в масках или респираторах. Также запрещается целовать иконы и образы.

Возле храма не должно быть скоплений, а расстояние между людьми должно составлять не менее 2 метров. За этим будут следить правоохранители.

Освящение пасхальных корзин на территории храмов не будет: в городах люди смогут купить паски освященными, а в селах – выставить корзины за ворота домов, где их освятит священник.

Пасхальные богослужения: онлайн расписание



Где и когда смотреть пасхальные богослужения онлайн / Инфографика 24 канала