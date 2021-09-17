По данным правоохранителей, в доме мужчина оставил предсмертную записку. В ней он просит прощения за содеянное.

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В полиции рассказали, что предприниматель выстрелил себе в голову из помпового ружья. Оружие было официально зарегистрировано на погибшего.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они собирают доказательства и опрашивают свидетелей.

Гибель Привалова: главное

  • Привалов владел в Харькове 2 заведениями общественного питания. Он выбрал этот вид бизнеса, поскольку любил готовить и создавать авторские рецепты.
  • По данным СМИ, бизнесмен имел задолженность за аренду. Речь идет о заведении Bono. Привалов якобы имел конфликт с владелицей помещения.
  • Бизнесмен застрелился 17 сентября.
  • На место происшествия сразу прибыли правоохранители. Территорию вокруг заведения огородили.
  • На своем сайте Привалов рассказывал, что является многодетным отцом. А также – архитектором, ресторатором, художником, меломаном и автолюбителем.