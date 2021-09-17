Просил прощения за содеянное: новые подробности о бизнесмене, который застрелился в Харькове
17 сентября 2021 , 20:28Читати новину українською
Источник:Нацполиция
Правоохранители устанавливают детали гибели харьковского бизнесмена, По данным СМИ, руки на себя наложил Олег Привалов. Он застрелился 17 сентября в собственном ресторане "Чили".
По данным правоохранителей, в доме мужчина оставил предсмертную записку. В ней он просит прощения за содеянное.
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В полиции рассказали, что предприниматель выстрелил себе в голову из помпового ружья. Оружие было официально зарегистрировано на погибшего.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они собирают доказательства и опрашивают свидетелей.
Гибель Привалова: главное
- Привалов владел в Харькове 2 заведениями общественного питания. Он выбрал этот вид бизнеса, поскольку любил готовить и создавать авторские рецепты.
- По данным СМИ, бизнесмен имел задолженность за аренду. Речь идет о заведении Bono. Привалов якобы имел конфликт с владелицей помещения.
- Бизнесмен застрелился 17 сентября.
- На место происшествия сразу прибыли правоохранители. Территорию вокруг заведения огородили.
- На своем сайте Привалов рассказывал, что является многодетным отцом. А также – архитектором, ресторатором, художником, меломаном и автолюбителем.