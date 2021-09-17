Просил прощения за содеянное: новые подробности о бизнесмене, который застрелился в Харькове

Правоохранители устанавливают детали гибели харьковского бизнесмена, По данным СМИ, руки на себя наложил Олег Привалов. Он застрелился 17 сентября в собственном ресторане "Чили".

По данным правоохранителей, в доме мужчина оставил предсмертную записку. В ней он просит прощения за содеянное.

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В полиции рассказали, что предприниматель выстрелил себе в голову из помпового ружья. Оружие было официально зарегистрировано на погибшего.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они собирают доказательства и опрашивают свидетелей.

Гибель Привалова: главное