"Просил не говорить по-русски":пропагандисты Кремля распространили фейк о вице-премьере Украины
РосСМИ распространили очередной фейк. На этот раз они извратили слова украинского вице-премьер-министра Геннадия Зубко. Так, политик на Первом форуме регионов Украины и Беларуси предложил белорусам говорить на своем языке.
В свою очередь, в российских СМИ появилась информация о том, что Зубко попросил белорусов не разговаривать на русском во время мероприятия.
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Раньше в нашем диалоге рабочим языком был определен русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Беларуси. Я с удовольствием выступлю на украинском и послушаю белорусских коллег на белорусском,
– сказал вице-премьер Украины.
Зато российские СМИ перекрутили заявление украинского политика и написали почти идентичные заголовки о том, что Зубко призвал белорусов не разговаривать на русском.
Российские СМИ распространили фейк
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