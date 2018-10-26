"Просил не говорить по-русски":пропагандисты Кремля распространили фейк о вице-премьере Украины

РосСМИ распространили очередной фейк. На этот раз они извратили слова украинского вице-премьер-министра Геннадия Зубко. Так, политик на Первом форуме регионов Украины и Беларуси предложил белорусам говорить на своем языке.

В свою очередь, в российских СМИ появилась информация о том, что Зубко попросил белорусов не разговаривать на русском во время мероприятия.

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Раньше в нашем диалоге рабочим языком был определен русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Беларуси. Я с удовольствием выступлю на украинском и послушаю белорусских коллег на белорусском,

– сказал вице-премьер Украины.

Зато российские СМИ перекрутили заявление украинского политика и написали почти идентичные заголовки о том, что Зубко призвал белорусов не разговаривать на русском.





Российские СМИ распространили фейк