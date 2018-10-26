23:03
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      "Просил не говорить по-русски":пропагандисты Кремля распространили фейк о вице-премьере Украины

      225 Читати новину українською
      Слова Геннадия Зубко перекрутили росСМИ
      Слова Геннадия Зубко перекрутили росСМИ / Фото из открытых источников

      РосСМИ распространили очередной фейк. На этот раз они извратили слова украинского вице-премьер-министра Геннадия Зубко. Так, политик на Первом форуме регионов Украины и Беларуси предложил белорусам говорить на своем языке.

      В свою очередь, в российских СМИ появилась информация о том, что Зубко попросил белорусов не разговаривать на русском во время мероприятия.

      Читайте также: "Можно сойти с ума", – журналист о "интервью" росСМИ с погибшей в Керчи

      Раньше в нашем диалоге рабочим языком был определен русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Беларуси. Я с удовольствием выступлю на украинском и послушаю белорусских коллег на белорусском,
      – сказал вице-премьер Украины.

      Зато российские СМИ перекрутили заявление украинского политика и написали почти идентичные заголовки о том, что Зубко призвал белорусов не разговаривать на русском.


      Российские СМИ распространили фейк

       

      Теги: Новости России Новости политики Российская пропаганда Украина – Россия Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ
      сегодня , 22:57 Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ
      На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      сегодня , 22:00 На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      Ольга Бродська
      Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      сегодня , 21:30 Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      сегодня , 21:00 Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      сегодня , 20:30 Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      Артем Овдієнко
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко
       31 мая , 16:30
      О чем говорили на украинском завтраке в Давосе
       19 января 2017 , 18:45 1
      Венесуэла выдворила поверенную в делах Эквадора
       19 октября , 02:45
      Цена Томоса: лишится ли Украина церковного ига и какой мести ждать от России
       27 октября , 17:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук