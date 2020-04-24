Просил опровергнуть причастие к коррупционным схемам: судья подал иск на ТРК "Люкс" и проиграл

Главе Киевского райсуда Одессы Сергею Чванкину не понравилась новость с заголовком "В Киеве активисты протестуют против судьи, вероятно причастного к коррупционным схемам". Поэтому он подал в суд на ТРК "Люкс" и просил опровергнуть упомянутую в новости информацию о том, что он оборотень в мантии, причастный к коррупционным схемам. Об этом утверждали пикетчики, которые дали комментарии журналистам.

Также митингующие заявили, что судья ранее принимал неправомерные решения, а теперь подкупил членов Квалификационной комиссии судей чтобы, остаться на должности. Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" рассказала на 24 канале исполнительная директор "Фонда DEJURE" Ирина Шиба.

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Она отметила, что судьи Галицкого районного суда города Львова, которые рассматривали иск в первой инстанции, решили удовлетворить иск. Но в апелляции с ними не согласились.

Судьи Микуш, Приколота и Савуляк решили, что журналисты действовали в рамках закона. Они лишь ссылались на оценочные суждения активистов, а такая информация опровержению не подлежит. А как иначе журналистам было объяснить, почему люди вышли на протест?

– пересказала Ирина Шиба.

По ее словам, судьи также обратили внимание, что пребывание лица на должности, связанной с осуществлением функций государства, предусматривает не только гарантии защиты прав этого лица, но и дополнительные обременения.

"Публичный характер как самих органов – субъектов властных полномочий – так и их должностных лиц требует обнародования определенной информации для формирования общественного мнения о доверии к власти и поддержании ее авторитета в обществе. Публичные лица должны быть открыты для суровой критики и пристального надзора общественности, и предел допустимой критики относительно такого лица является значительно шире", – объяснила исполнительный директор "Фонда DEJURE".

Поэтому премию "Честь недели" получают судьи Львовского апелляционного суда Юлия Микуш, Татьяна Приколота и Роман Савуляк. Несмотря на влиятельность Сергея Чванкина в судейских кругах и связи с Сергеем Ковалевым, судьи рассмотрели дело в отношении него беспристрастно.



Судьи, который получили награду "Честь недели" / Скриншот

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

Смотрите видео "Честь и НЕчесть недели" за 24 апреля 2020