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      Просил опровергнуть причастие к коррупционным схемам: судья подал иск на ТРК "Люкс" и проиграл

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      Сергей Чванкин
      Сергей Чванкин / Скриншот

      Главе Киевского райсуда Одессы Сергею Чванкину не понравилась новость с заголовком "В Киеве активисты протестуют против судьи, вероятно причастного к коррупционным схемам". Поэтому он подал в суд на ТРК "Люкс" и просил опровергнуть упомянутую в новости информацию о том, что он оборотень в мантии, причастный к коррупционным схемам. Об этом утверждали пикетчики, которые дали комментарии журналистам.

      Также митингующие заявили, что судья ранее принимал неправомерные решения, а теперь подкупил членов Квалификационной комиссии судей чтобы, остаться на должности. Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" рассказала на 24 канале исполнительная директор "Фонда DEJURE" Ирина Шиба.

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      Она отметила, что судьи Галицкого районного суда города Львова, которые рассматривали иск в первой инстанции, решили удовлетворить иск. Но в апелляции с ними не согласились.

      Судьи Микуш, Приколота и Савуляк решили, что журналисты действовали в рамках закона. Они лишь ссылались на оценочные суждения активистов, а такая информация опровержению не подлежит. А как иначе журналистам было объяснить, почему люди вышли на протест?
      – пересказала Ирина Шиба.

      По ее словам, судьи также обратили внимание, что пребывание лица на должности, связанной с осуществлением функций государства, предусматривает не только гарантии защиты прав этого лица, но и дополнительные обременения.

      "Публичный характер как самих органов – субъектов властных полномочий – так и их должностных лиц требует обнародования определенной информации для формирования общественного мнения о доверии к власти и поддержании ее авторитета в обществе. Публичные лица должны быть открыты для суровой критики и пристального надзора общественности, и предел допустимой критики относительно такого лица является значительно шире", – объяснила исполнительный директор "Фонда DEJURE".

      Поэтому премию "Честь недели" получают судьи Львовского апелляционного суда Юлия Микуш, Татьяна Приколота и Роман Савуляк. Несмотря на влиятельность Сергея Чванкина в судейских кругах и связи с Сергеем Ковалевым, судьи рассмотрели дело в отношении него беспристрастно.

      честь тижня
      Судьи, который получили награду "Честь недели" / Скриншот

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

      Смотрите видео "Честь и НЕчесть недели" за 24 апреля 2020 

       

      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Коррупция Видеоблоги Медиа СМИ Новости Львова Журналисты Судьи
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